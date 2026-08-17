Logo

Ova tri prirodna sredstva su najbolja za čišćenje kuće

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 08:39

Komentari:

0
Крупни план руку у жутим рукавицама које чисте зид боцом са распршивачем и сунђером.
Foto: Jonathan Borba/Pexels

Žene širom svijeta troše ogromne svote novca na hemikalije kada je čišćenje kuće u pitanju, ali uz ove savjete sada to može postati prošlost.

Donosimo tri prirodna, najbolja sredstva za čišćenje:

Banane

Iako zvuči čudno, kora od banane može biti rješenje za zaštitu kožnih cipela. Kalijum koji se nalazi u kori od banane često je ključni sastojak nekih lakova za cipele.

Човјечија рибица

Nauka i tehnologija

Naučnici iz BiH otkrili novu vrstu čovječije ribice

Sve što vam treba za ovaj trik jeste kora od banane i pamučna krpa. Obrišite cipelu nekoliko puta unutrašnjom stranom kore banane, a zatim ponovno krpom. Redovnim korišćenjem kore banane na kožnim cipelama zaštitićete ih od pucanja.

Grejp

Odlično rješenje za čišćenje kupatila upravo je sok od grejpa. Može se koristiti za čišćenje lavaboa ili kade, a sve što treba uraditi da bismo napravili ovo prirodno sredstvo jeste prepoloviti grejp i umočiti ga u kuhinjsku so.

Pospite obilno po površini koju želite očistiti, a kada završite, temeljno isperite područje toplom vodom. Tako se grejp može koristiti u čišćenju kamenca i blage buđi, a uz to i odlično miriše.

Limun

Preporučuje se limunov sok za čišćenje mikrotalasne pećnice kao i obične rerne, a ono što je potrebno da napravite ovo sredstvo za čišćenje jeste da u posudi pomiješate limunov sok s vodom, pa tu posudu stavite u mikrotalasnu.

илу-чај-напитак-22012026

Zdravlje

Jedan napitak je najbolji za početak dana: Ljekari ga rado biraju

Uključite je na dva-tri minuta na maksimum, a nakon što završi s radom, ostavite vrata zatvorena još nekoliko minuta kako biste spriječili da para izađe. Na kraju obrišite unutrašnjost mikrotalasne pećnice pamučnom krpom. Na isti način funkcioniše i s običnom rernom, ali posudu ostavite 20 minuta na 200 stepeni, prenosi Krstarica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

čišćenje

trikovi

banana

Limun

Komentari (0)

Pročitajte više

Наплатне кућице у Јакуповцима

Republika Srpska

Proširuju se naplatne stanice Jakupovci i Čatrnja

7 h

1
Грчка застава море љетовање

Svijet

Stradao tokom odmora u Grčkoj: Aleksi (17) nije bilo spasa, majka ga našla mrtvog

6 h

0
Пјевачица Наташа Беквалац

Scena

Nataša Bekvalac priznala da ima neobičnu fobiju: ''Strah je sve jači''

6 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Hronika

Gorjela kuća u dobojskom naselju Bušletić

7 h

0

Više iz rubrike

Фотографије умрлих никада не треба држати урамљене: Ево шта каже народно вјеровање

Savjeti

Fotografije umrlih nikada ne treba držati uramljene: Evo šta kaže narodno vjerovanje

1 d

1
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Savjeti

Sveštenik savjetuje vjernike: Šta uraditi ako se omrsite tokom Gospojinskog posta?

2 d

0
Сијање баште, сјетва

Savjeti

Koje povrće posijati u avgustu da biste imali plodove tokom jeseni

3 d

0
Конзерва, риба

Savjeti

Ne otvarajte je ni po koju cijenu: Ovaj detalj na konzervi je opasniji od isteklog roka

3 d

0

  • Najnovije

15

16

Uznemirujući snimak nakon pucnjave u Španiji! Izrešetane trudna sestra i tašta vođe klana "Baba"

15

13

Novi pristup u liječenju Alchajmerove bolesti: Poboljšanja vidljiva poslije tri mjeseca

15

10

Gori u vikend-naselju u Amajlijama

15

04

Umrla velika ljubav Vladimira Klička i majka njegovog djeteta: Poznata holivudska glumica preminula u 36. godini

14

56

Lopovi iz Srbije po crnogorskim plažama krali šta su stigli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima