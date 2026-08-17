Ova tri prirodna sredstva su najbolja za čišćenje kuće

Žene širom svijeta troše ogromne svote novca na hemikalije kada je čišćenje kuće u pitanju, ali uz ove savjete sada to može postati prošlost.

Donosimo tri prirodna, najbolja sredstva za čišćenje:

Banane

Iako zvuči čudno, kora od banane može biti rješenje za zaštitu kožnih cipela. Kalijum koji se nalazi u kori od banane često je ključni sastojak nekih lakova za cipele.

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Sve što vam treba za ovaj trik jeste kora od banane i pamučna krpa. Obrišite cipelu nekoliko puta unutrašnjom stranom kore banane, a zatim ponovno krpom. Redovnim korišćenjem kore banane na kožnim cipelama zaštitićete ih od pucanja.

Grejp

Odlično rješenje za čišćenje kupatila upravo je sok od grejpa. Može se koristiti za čišćenje lavaboa ili kade, a sve što treba uraditi da bismo napravili ovo prirodno sredstvo jeste prepoloviti grejp i umočiti ga u kuhinjsku so.

Pospite obilno po površini koju želite očistiti, a kada završite, temeljno isperite područje toplom vodom. Tako se grejp može koristiti u čišćenju kamenca i blage buđi, a uz to i odlično miriše.

Limun

Preporučuje se limunov sok za čišćenje mikrotalasne pećnice kao i obične rerne, a ono što je potrebno da napravite ovo sredstvo za čišćenje jeste da u posudi pomiješate limunov sok s vodom, pa tu posudu stavite u mikrotalasnu.

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Uključite je na dva-tri minuta na maksimum, a nakon što završi s radom, ostavite vrata zatvorena još nekoliko minuta kako biste spriječili da para izađe. Na kraju obrišite unutrašnjost mikrotalasne pećnice pamučnom krpom. Na isti način funkcioniše i s običnom rernom, ali posudu ostavite 20 minuta na 200 stepeni, prenosi Krstarica.