Nataša Bekvalac priznala da ima neobičnu fobiju: ''Strah je sve jači''

Pjevačica Nataša Bekvalac odgovarala je na pitanja svojih fanova na društvenim mrežama, a mnoge je iznenadilo priznanje da ima fobiju.

Nataša Bekvalac je istakla da voli svoju zonu komfora, ali je u pojedinim situacijama hvata paničan strah kada mora da napusti svoj dom.

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Kako kaže, pop zvijezda, ona godinama ne može da se izbori sa ovim problemom.

– Nisam baš zamišljala da ću kako godine prolaze sve češće osjećati strahove… Svaki put kada pređem granicu poznatog, u stvari samo kad to poželim i pomislim na to zaledim se od straha. Strah od nepoznatog je toliko jak, da me nekad uvjerava da ostanem u udobnosti svoje trenutne situacije samo zato sto je poznata – priznala je Nataša i upitala pratioce da li i oni ponekad imaju slične ozbiljne dileme.

– Da li i vi ponekad osjetite da prosto dođe trenutak kad morate birati između života koji poznajete i onog koji želite? Navijam da svaka od nas izabere baš onaj koji je najviše plaši – napisala je pop zvijezda na Instagramu.

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Ona je nakon ove poruke dobila podršku velikog broja fanova, koji su naveli da nije sama, prenosi Grand.