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Breskvica otkrila detalje o navodnoj aferi sa Dončićem

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 21:43

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Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица
Foto: Instagram/breskvicaaa1

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica demantovala je navode o aferi sa Lukom Dončićem, te otkrila zašto je odlučila da skine sve svoje tetovaže.

Breskvica je progovorila o uklanjanju tetovaža, daljim planovima za svoju budućnost, te otkrila sve detalje o njenoj navodnoj aferi sa Lukom Dončićem.

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Kako su mnogi pratioci primijetili da je počela da uklanja tetovaže koje su nekada bile njen zaštitni znak, Breskvica je otkrila kako joj se sada one više ne dopadaju.

"Ja sam ih radila sa premalo godina, nijedna nije imala neko značenje, samo su mi bile lijepe, sad mi više nisu lijepe, želim da ih uklonim, toliko je prosto", objasnila je ona, pa otkrila da je proces uklanjanja tetovaža veoma bolan.

"Trenutno sam ostavila tetovažu na stomaku zato što nemam vremena time da se bavim, dugo traje, bolno je, ali vjerovatno ću i nju u nekom trenutku skinuti", rekla je Anđela u emisiji "Premijera".

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"Odlazim tamo da radim, nisam ga upoznala. Ja nemam pojma odakle informacije, sve su lažne, nikad se nismo sreli, nisam nikad pjevala na nekom slavlju na kojima je bio on, totalna glupost", rekla je Breskvica, prenosi "Informer".

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Anđela Ignjatović Breskvica

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