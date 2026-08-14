Rafteri sa Tare traže ista pravila za sve: Najavljena blokada mosta

Rafteri koji se bave organizovanjem turističkih spustova čamcima Tarom tvrde da se, uprkos zvaničnoj totalnoj zabrani saobraćaja preko mosta u Đurđevića Tari zbog izvođenja radova, pojedincima omogućava prelazak, dok je drugima onemogućeno da prevezu čamce i opremu.

Zbog, kako navode, nejednakih uslova, najavljena je blokada prilaza mostu.

Jedan od raftera Radovan Čobeljić kazao je za "Vijesti" da traži da pravila budu ista za sve rafting kompanije. Prema njegovim riječima, rafterima je zvanično saopšteno da je most zatvoren za saobraćaj u periodu od 10. avgusta do 26. oktobra, zbog izvođenja radova.

"Nama je rečeno da ne može da se prolazi. Međutim, pojedini prolaze, prebacuju čamce i opremu, dok ostali ne mogu da rade. Ako je most zatvoren, neka bude zatvoren za sve. Ako može da se prođe, neka svi imaju iste uslove", kazao je Čobeljić.

On tvrdi da je istog dana, nakon što je saopšteno da preko mosta ne može da se prolazi, pojedinim rafterima bilo omogućeno da ručno prebace čamce i opremu na prikolicama.

"Niko nas nije obavijestio da može da se prolazi kada kome odgovara, sa opremom i turistima. Nama su poslali dopis da ne može. A onda dnevno prođe veliki broj ljudi, prelaze kamioni, prebacuju se čamci. Ako oni mogu da prođu, zašto ne mogu turisti iz Beograda ili drugih mjesta?“, pita Čobeljić, koji je dostavio i video-zapise koje je napravio na Mostu na Tari.

Prema njegovim riječima, odlukom o zatvaranju mosta pogođeno je oko 20 rafting kompanija, dok, kako tvrdi, pojedine firme ipak uspijevaju da organizuju posao.

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"Obavijestio sam nadležne i dvije firme mogu da rade, a ostali ne mogu. Tražimo samo da znamo da li zabrana važi za sve. Ili možemo svi ili ne može niko. Moramo da znamo na čemu smo da bismo mogli da se organizujemo", rekao je Čobeljić.

On ističe da rafting kompanije već nekoliko dana trpe velike finansijske gubitke.

"Već pet-šest dana ne radimo. Izgubljeno je oko 150.000 evra ako računamo ovih 19 firmi. Ja radim i borim se, ali ne volim nepravdu. Ako je zakon, neka važi za sve", kazao je on.

Čobeljić tvrdi i da na mostu trenutno nema adekvatnog obezbjeđenja koje bi spriječilo prelazak.

Zbog svega toga, najavio je da će sutra, ukoliko ne bude dogovora, blokirati prilaz mostu kamionom.

"Ako bude neko radio, a ostali ne, blokiraću prilaz mostu. Ako ne možemo svi, neka ne može niko, da znamo na čemu smo. Sutra ću kamionom blokirati prilaz i radilište, jer je rečeno da je zabranjen prolaz pješacima", kazao je Čobeljić.

On poručuje da mu cilj nije da bilo kome onemogući rad, već da svi učesnici na Tari imaju jednake uslove.

"Meni je krivo zbog svega ovoga. Ja sam realan čovjek. Ako je zabranjeno, ne može niko. Ako može, možemo svi. Samo hoćemo jasna pravila i da se ona primjenjuju jednako na sve", zaključio je Čobeljić, prenosi Vijesti.me.