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Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

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Autor:

Marko Gavrić
14.08.2026 19:13

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Хеликоптер гаси ватру
Foto: ATV

I ostatak Balkana se bori s požarima. U Srbiji je aktivno 10 požara. Najteže je u Deliblatskoj pješčari. Više požara je aktivno i u Crnoj Gori. Neprospavana noć je i iza vatrogasaca u Grčkoj.

Nema odmora za vatrogasce na području Herceg Novog. I dalje gori iznad Bijele i Baošića, a vatra se proširila na Zeleniku i ide prema Kamenarima. U pomoć su stigli helikopteri Vojske Crne Gore, a pridružiće im se i helikopteri avio-jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Vatrogascima vremenske prilike ne idu na ruku. Požar se proširio zbog vjetra.

"Situacija je dosta komplikovana i složena jer je požarni pojas koji je tokom noći izbio proširio se na veći dio nego što je bio prethodnih dana, mi smo se pozicionirali na sva ključna mjesta i branimo kuće koje su ugrožene", rekao je komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović.

"Mi ovdje iz mjesne zajednice, volonteri iz crvenog krsta i ljudi dobre volje pristižu, dostavljamo piće i hranu, non stop smo uz te ljude", izjavio je predsjednik Mjesne zajednice Bijela Nikola Samardžić.

Aktivni su požari manjeg intenziteta i u opštinama Kolašin, Cetinje i Bar. Požar na području opštine Ulcinj i dalje je aktivan na više lokacija. Vatrogasci su uspjeli da odbrane stambene objekte i za sada drže situaciju pod kontrolom.

"Pokušavamo što intenzivnije da radimo, da se požar ne bi širio još dalje", istakao je načelnik Službe zaštite i spasavanja Ulcinj Abdulah Nimanbegu.

Gori i u Srbiji. Oko 2.000 hektara zahvaćeno je vatrom na Deliblatskoj peščari. Požar na Stolovima nije lokalizovan, više od 100 vatrogasaca je na terenu i uz dejstva helikoptera Vojske i MUP-a gasi se vatra. Na dijelu teritorije Bujanovca, u Breznici i Velikom Trnovcu uvedena je vanredna situacija.

"Napominjem da je taj broj požara manjeg intenziteta, manjeg obima, neki od njih su ugašeni, neki novi su se pojavili u međuvremenu", kazao je načelnik Operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić i dodao:

"Deliblatska peščara je definitno požar koji je najznačajniji po pogledu opožarene površine i intenziteta požara koji je tamo i dalje aktivan."

Neprospavana noć je i iza grčkih vatrogasaca. Zbog požara u turističkom ljetovalištu Siviri na grčkom poluostrvu Kasandra na Halkidikiju morskim putem je evakuisana 481 osoba, a vatra se približila kućama i izazvala materijalnu štetu.

"Bili smo na plaži Svetog Nikole i oko tri sata popodne smo vidjeli vatru, vidjeli dim, a nakon toga smo dobili poruku od grčke vlade o upozorenju. Nakon toga, vatra se proširila na desnu stranu. I to je bila katastrofa", istakao je turista iz Srbije Miloš Nikolić.

Zbog požara na Halkidikiju Grčka je aktivirala "Kopernikus", Službu za upravljanje vanrednim situacijama Evropske unije. Vlasti privremenu zabranu pješačkog i motornog saobraćaja u šumskim područjima opština Kasandra, Sitonija i Aristotelis.

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Veliki šumski požar

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