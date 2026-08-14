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Ugostitelj kod čijeg lokala je počeo požar u Omišu: Dao sam snimke policiji

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 16:25

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Угоститељ код чијег локала је почео пожар у Омишу: Дао сам снимке полицији
Foto: Tanjug / AP Photo / Jakov Prkic

Goran Lović, ugostitelj kod čijeg je objekta počeo požar u Omišu, uvjeren je da je podmetnut.

Kako je rekao, požar je počeo sa druge strane puta u odnosu na njegov kafić.

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"Tu nije bilo ni turista ni ikoga. Smatramo, zapravo uvjereni smo da je ovo podmetnuto, dakle ljudski faktor. Tu je kriminalistička policija, dali smo im snimke kamera i učinili smo sve da se ovo riješi", rekao je Lović.

Pohvalio je rad policije, vatrogasaca i svih drugih službi te im svima zahvalio. Potvrdio je da mu je dio imovine izgorio i ponovio da je ovo velika katastrofa za omiški kraj.

Stanje u Lokvi Rogoznici, mjestu u kojem je krenuo požar, i dalje je ozbiljno. Iako je glavni talas vatre stavljen pod kontrolu, područje još nije sigurno za povratak ljudi.

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Put prema Lokvi Rogoznici je otvorena, ali policija poziva na dodatan oprez i moli građane da ne kreću svi istovremeno kako bi se izbjegle gužve.

Na terenu su i radnici Hrvatske elektroprivrede koji rade na dalekovodima i nastoje ponovo uspostaviti snabdijevanje strujom u mjestima koja su ostala bez nje.

U međuvremenu, duž Jadranske magistrale i dalje su raspoređeni vatrogasci. Na više lokacija vatra još tinja pa je potrebno u potpunosti sanirati požarište i ugasiti sva žarišta.

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Omiš požar

Omiš

požar

Hrvatska

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