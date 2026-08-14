Sumnja se da je državljanka BiH: Nestala žena u požaru u Omišu

U požaru u Omišu nestala je jedna žena, a sumnja se da je u pitanju državljanka BiH.

Kako je objavio HRT, HGSS je na omiškom području pokrenuo potragu za stranom državljankom koja se tokom velikog požara udaljila od vozila i od tada joj se gubi trag.

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U potragu je uključeno dvadesetak pripadnika HGSS Stanice Split, koji će detaljno pretražiti područje oko mjesta na kojem se nalazilo vozilo.

HRT nezvanično saznaje da je riječ o državljanki Bosne i Hercegovine, a u automobilu su se navodno nalazile tri osobe, od kojih je jedna teško povrijeđena.

Inače, novi požar ponovo je buknuo na području Omiša, na sjevernoj strani omiške Dinare.

Kako javlja portal "24sata" na terenu je jedan er traktor, a očekuje se dolazak i kanadera koji bi trebao pomoći u gašenju požara iz vazduha.

Vatra se u međuvremenu proširila iznad brda te prijeti područjima Svinišća i Podašpilja.

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Komandir vatrogasaca Slavko Tucaković rekao je da zasad ne bi trebalo biti razloga za veću zabrinutost.

"To gori, tamo je er traktor, sad će doći i kanader. Ne bi trebalo biti nešto posebno", rekao je Tucaković.

Zbog požara je zatvorena državni put D8 na području Lokve Rogoznice.

Podsjećamo, veliki požar u Hrvatskoj koji je u četvrtak uveče, 13.avgusta, buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se tokom noći prema Omišu, zahvatio područja iznad samog grada i došao nadomak centra grada. Hrvatski mediji navode da je povrijeđeno 19 osoba, a 200 ih je evakuisano.