Logo

Sumnja se da je državljanka BiH: Nestala žena u požaru u Omišu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 16:19

Komentari:

0
Сумња се да је држављанка БиХ: Нестала жена у пожару у Омишу
Foto: Tanjug / FOTO HINA / MIROSLAV LELAS

U požaru u Omišu nestala je jedna žena, a sumnja se da je u pitanju državljanka BiH.

Kako je objavio HRT, HGSS je na omiškom području pokrenuo potragu za stranom državljankom koja se tokom velikog požara udaljila od vozila i od tada joj se gubi trag.

Саво Минић

Republika Srpska

Premijer rješava višedecenijski problem u Bijeljini

U potragu je uključeno dvadesetak pripadnika HGSS Stanice Split, koji će detaljno pretražiti područje oko mjesta na kojem se nalazilo vozilo.

HRT nezvanično saznaje da je riječ o državljanki Bosne i Hercegovine, a u automobilu su se navodno nalazile tri osobe, od kojih je jedna teško povrijeđena.

Inače, novi požar ponovo je buknuo na području Omiša, na sjevernoj strani omiške Dinare.

Kako javlja portal "24sata" na terenu je jedan er traktor, a očekuje se dolazak i kanadera koji bi trebao pomoći u gašenju požara iz vazduha.

Vatra se u međuvremenu proširila iznad brda te prijeti područjima Svinišća i Podašpilja.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Ime Spomenka Gostića - vječno zapisano u istoriji srpskog naroda

Komandir vatrogasaca Slavko Tucaković rekao je da zasad ne bi trebalo biti razloga za veću zabrinutost.

"To gori, tamo je er traktor, sad će doći i kanader. Ne bi trebalo biti nešto posebno", rekao je Tucaković.

Zbog požara je zatvorena državni put D8 na području Lokve Rogoznice.

Podsjećamo, veliki požar u Hrvatskoj koji je u četvrtak uveče, 13.avgusta, buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se tokom noći prema Omišu, zahvatio područja iznad samog grada i došao nadomak centra grada. Hrvatski mediji navode da je povrijeđeno 19 osoba, a 200 ih je evakuisano.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Omiš požar

Omiš

požar

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.

Region

Prva žrtva u Omišu: Na zgarištu pronađeno tijelo

4 h

1
Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.

Region

Požar se proširio na Zeleniku i Kamenare

4 h

0
Невјероватан снимак из Омиша: Погледајте како су појединци проширили пожар

Region

Nevjerovatan snimak iz Omiša: Pogledajte kako su pojedinci proširili požar

5 h

0
Седам повријеђених у пожару на респиратору, међу њима дјевојка (17)

Region

Sedam povrijeđenih u požaru na respiratoru, među njima djevojka (17)

5 h

0

  • Najnovije

19

21

Kurtijeva policija ponovo maltretira Srbe

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

18

58

Centralne vijesti, 14.08.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima