Ovo su najskuplje mačke na svijetu: Neke od njih vrijede kao stanovi

Dok ljubitelji mačaka širom svijeta slave Međunarodni dan mačaka 8. avgusta, mnogi razmišljaju o udomljavanju novog člana porodice iz lokalnog azila. Ipak, postoji i paralelni svijet felinologije, u kojem rijetkost, egzotično porijeklo i specifičan izgled podižu cijenu rasnih mačića na nivo luksuznih automobila. Cijenu ovih mačaka određuju složenost uzgoja, čistoća genetske linije i potražnja na tržištu. Od hibrida sa divljim precima do drevnih rasa koje su nekada krasile krila kraljeva, ovo su neke od najcijenjenijih i najskupljih mačaka na svijetu.

Njihovu vrijednost određuju rijetkost, genetika, izgled i zahtjevnost uzgoja. Među najskupljima nalazi se Ashera, kontroverzna mačka čija je cijena navodno dostizala čak 125.000 dolara.

Među najcijenjenijima su i savana i bengalska mačka, hibridi koji svojim izgledom podsjećaju na divlje pretke. Sfinks osvaja neobičnim izgledom bez dlake, dok Khao Manee privlači snježnobijelim krznom i očima različitih boja.

Ljubitelji egzotičnih rasa cijene i karakale sa prepoznatljivim čupercima na ušima, kao i tojgere koji izgledaju poput malih tigrova. Među popularnijim luksuznim mačkama ističu se i mejn kun, poznat kao nježni div, te elegantna ruska plava mačka. Svaka rasa nosi posebnu priču, od drevnih mačaka sa kraljevskih dvorova do modernih dizajnerskih rasa.

Iako su neke od njih izuzetno skupe, njihova vrijednost nije samo u cijeni već i u jedinstvenom karakteru i izgledu. Svijet mačaka tako pokazuje koliko raznolika, fascinantna i luksuzna može biti povezanost ljudi sa ovim životinjama.

LAPERM (400 – 3.960 evra)

Rasa koja se izdvaja svojim neobičnim, kovrdžavim krznom koje može varirati od kratkih talasa do dugih spiralnih kovrdža. Ovaj trajni izgled rezultat je prirodne genetske mutacije, a same mačke poznate su kao izuzetno privrženi i komunikativni ljubimci.

EGIPATSKA MAU MAČKA (700 – 1.585 evra)

Elegantna, brza i nevjerovatno okretna, ovo je jedina prirodno tačkasta rasa domaće mačke. Osim po egzotičnom izgledu, cjenjena je zbog svoje bogate istorije koja seže do drevnog Egipta, gdje su njeni preci bili poštovani kao božanstva.

BRITANSKA KRATKODLAKA MAČKA (700 – 1.760 evra)

Ova mirna i staložena mačka prava je ikona britanske felinologije. Prepoznatljiva je po gustom, plišanom krznu, okruglom licu i zdepastoj građi, zbog čega neodoljivo podsjeća na mekanog medvjedića, što savršeno odgovara njenoj stabilnoj naravi.

AMERIČKA KOVRDžAVA MAČKA (880 – 2.640 evra)

Ono što ovu rasu čini jedinstvenom jesu njene uši koje se u elegantnom luku savijaju unazad prema sredini lobanje. Ovaj neobičan izgled rezultat je spontane genetske mutacije, a prati ga izuzetno vesela, inteligentna i prilagodljiva ličnost.

RAGDOLL (900 – 2.200 evra)

Velika i prelepa mačka prodornih plavih očiju, ragdol je ime dobio po svojoj nevjerovatnoj sklonosti da se potpuno opusti u rukama vlasnika, poput krpene lutke. Izuzetno su mirne, staložene i vole ljudsko društvo više od svega.

LIKOI (1.320 – 2.200 evra)

Često nazivana mačkom vukodlakom, likoi posjeduje zaista jedinstven izgled koji je rezultat prirodne mutacije. Njeno rijetko, isprekidano krzno i specifičan raspored dlaka oko očiju i njuške daju joj mističan izgled, dok je po karakteru veoma aktivna i sklona lovu.

ŠKOTSKI FOLD (440 – 2.640 evra)

Ova rasa postala je globalno prepoznatljiva po svojim karakterističnim, unaprijed savijenim ušima koje joj daju gotovo dječji izraz lica. Ipak, važno je naglasiti da je genetska mutacija zaslužna za taj izgled ujedno i uzrok teške i bolne bolesti zglobova poznate kao osteohondrodisplazija.

MEJN KUN (900 – 3.520 evra): Poznat kao pravi „nježni div“ mačjeg svijeta, mejn kun jedna je od najvećih pripitomljenih rasa na planeti. Osim impresivnom veličinom i čupavim repom, osvaja vlasnike svojom izuzetno druželjubivom, strpljivom i razigranom naravi, zbog čega je idealan porodični ljubimac.+

SIBIRSKA MAČKA (1.060 – 3.520 evra)

Velika, snažna i izdržljiva, ova ruska rasa razvila je gusto, vodootporno trostruko krzno kako bi preživjela surove klimatske uslove. Uprkos bogatom krznu, često se ističe kao pogodan izbor za alergičare jer se smatra hipoalergenom rasom koja proizvodi manje iritansa.

PETERBALD (1.056 – 4.400 evra)

Elegantna i prefinjena rasa porijeklom iz Rusije, peterbald je prepoznatljiv po svojoj specifičnoj koži koja može biti potpuno bez dlake ili prekrivena tek finim, baršunastim krznom. Osim po neobičnom izgledu, ovi ljubimci izuzetno su cjenjeni zbog svoje inteligencije, radoznalosti i privrženosti.

TOJGER (2.640 – 4.400 evra)

Ova fascinantna dizajnerska rasa ciljano je uzgajana kako bi u domove unela dašak divljine, vjerno podsjećajući na minijaturnog tigra. Njeno snažno i mišićavo tijelo krase izrazito jasne, tamne pruge na narandžastoj podlozi, što joj daje upečatljiv i egzotičan izgled.

KARAKAL (6.160 – 8.800 evra)

Iako je u svojoj suštini riječ o fascinantnoj divljoj mački koja nastanjuje prostranstva Afrike i Azije, njeni hibridi postali su dostupni na tržištu kao izuzetno skupi i egzotični ljubimci. Ove mačke privlače pažnju svojom robusnom građom i nevjerovatnom elegancijom, ali njihov najprepoznatljiviji zaštitni znak jesu dugi, karakteristični crni čuperci na vrhovima ušiju koji im daju jedinstven i pomalo mističan izgled.

PERSIJSKA MAČKA (1.320 – 4.840 evra)

Ova rasa već decenijama smatra se pravim sinonimom za luksuz i eleganciju u svijetu felinologije. Poglede privlači svojim izuzetno dugim, raskošnim krznom koje zahtijeva posvećenu svakodnevnu njegu kako bi ostalo u besprijekornom stanju, kao i svojom prepoznatljivo mirnom i staloženom naravi. Ipak, potencijalni vlasnici moraju biti svjesni da njihova specifična anatomija, posebno karakteristično spljošteno lice, nosi sklonost ka određenim zdravstvenim problemima, zbog čega su potrebni dodatna pažnja i redovna veterinarska briga.

ČAUSI (7.040 – 8.800 evra)

Ovaj impresivni hibrid nastao je ukrštanjem domaće mačke i divlje mačke iz džungle (Felis chaus), što mu daje jedinstven i moćan izgled. Čausi je rasa prepoznatljiva po izrazito atletskoj građi, dugim nogama i nevjerovatnoj agilnosti. Osim fizičke snage, ove mačke krase izoštreni lovački instinkti i visok nivo inteligencije, zbog čega zahtijevaju mnogo prostora za kretanje i stalnu mentalnu stimulaciju kako bi ostale zadovoljne u kućnom okruženju.

KHAO MANEE (6.160 – 9.700 evra)

Ova izuzetno rijetka i dragocena rasa, čije ime u prevodu znači „bijeli dragulj“, potiče sa Tajlanda, gdje se vijekovima smatrala simbolom sreće i blagostanja. Njena najistaknutija karakteristika jeste besprijekorno, gusto krzno snježnobijele boje koje joj daje aristokratski izgled. Ipak, ono što Khao Manee čini zaista fascinantnom jesu njene blistave oči koje mogu biti safirno plave, zlatnožute ili, u najcjenjenijim slučajevima, različitih boja (heterohromija), što dodatno naglašava njenu mističnu i egzotičnu ljepotu.

SFINKS (1.590 – 8.800 evra)

Odmah privlači pažnju svojim jedinstvenim izgledom – gotovo potpunim nedostatkom krzna. Ova rasa nastala je kao rezultat prirodne genetske mutacije u Kanadi šezdesetih godina prošlog vijeka. Uprkos pomalo vanzemaljskom izgledu, sfinks mačke poznate su po izuzetno toplom i privrženom karakteru. Veoma su društvene, energične i vole da budu u centru pažnje. Zbog nedostatka krzna koje bi upijalo masnoću sa kože, zahtijevaju redovno kupanje kako bi im koža ostala čista i zdrava. Takođe su osjetljive na hladnoću i sunce.

BENGALSKA MAČKA (penje se i do 22.000 evra)

Još jedan popularan hibrid nastao ukrštanjem azijske leopard mačke i domaće mačke. Rezultat je mačka koja izgleda poput minijaturnog leoparda, sa prepoznatljivim rozetama ili mramornim šarama na svilenkastom krznu. Iznimno su inteligentne, radoznale i aktivne. Zahtijevaju stalnu mentalnu i fizičku stimulaciju; ako im je dosadno, mogu postati destruktivne. Vole da se penju, rješavaju zagonetke i često su fascinirane vodom. Iako izgledaju divlje, privržene su svojim porodicama i stvaraju snažne veze sa ljudima.

SAVANA (8.800 – 44.000 evra)

Poslužila je kao osnova za skandal sa „Asherom“, a i sama je jedna od najskupljih rasa. Oznaka „F“ (filial) pokazuje koliko je generacija mačka udaljena od svog divljeg pretka, afričkog servala. F1 generacija, sa jednim roditeljem servalom, najskuplja je i najviše podsjeća na divlju mačku. Ove mačke su izuzetno visoke, vitke i mišićave, sa velikim ušima i prepoznatljivim tačkastim krznom. Poznate su po inteligenciji i energiji koja nadmašuje prosječnu domaću mačku. Njihov karakter često se opisuje kao „pseći“ – odane su, prate vlasnike po kući, a mnoge uživaju u šetnjama na povocu i igri u vodi. Zbog svoje veličine i snage mogu skočiti i do dva i po metra u visinu, što zahtijeva bezbjedan prostor i mnogo mentalne stimulacije.

ASHERA (može dostići nevjerovatnih 110.000 evra)

Marketinški predstavljena kao hibrid afričkog servala, azijske leopard mačke i domaće mačke, Ashera je opisana kao ultimativni statusni simbol. Velika, elegantna i sa leopardastim šarama, trebalo je da bude i hipoalergena. Međutim, cijelu priču prati velika kontroverza. Genetska testiranja pokazala su da su mačke prodavane kao Ashera zapravo savane prve generacije. Mnogi stručnjaci danas smatraju da Ashera kao zasebna rasa nikada nije ni postojala, već da je riječ o marketinškom triku kojim su postojeće hibridne mačke preprodavane po naduvanim cijenama.

RUSKA PLAVA MAČKA (440 – 2.700 evra)

Sinonim za eleganciju i gracioznost, ova mačka privlači pažnju svojim gustim, svilenkastim krznom srebrnoplavičastog odsjaja i prodornim, blistavim zelenim očima. Poznate su po svom mirnom i povučenom karakteru, kao i snažnoj odanosti jednom vlasniku, prenosi net.hr.