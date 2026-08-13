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Astrolozi predviđaju: Za ova 4 znaka stiže veliko olakšanje, loš period je iza njih

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 22:56

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Радост срећа дјевојка море
Foto: Jill Wellington/Pexels

Ako vam se činilo da posljednjih godina ništa ne ide kako treba - niste umišljali. Za pojedine horoskopske znakove, prethodne dvije godine bile su ispunjene nizom izazova, razočaranja i lekcija koje kao da nisu imale kraja.

Od 2024. godine, mnogi su imali utisak da koliko god da se trude, stvari stalno izmiču kontroli.

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Ipak, sada dolazi velika promjena. Prema riječima astrološkinje Ejmi Demur, završava se jedan od najtežih karmičkih ciklusa, jer su Sjeverni i Južni čvor - ključni astrološki faktori koji nas vode kroz najvažnije životne lekcije - promijenili znakove. To u praksi znači da se zatvara poglavlje iskušenja i otvara prostor za lakši, svjetliji period. Za četiri horoskopska znaka ovo je posebno važan trenutak - iza njih ostaju gubici, umor i emotivni padovi, a pred njima su prilike, olakšanje i napredak kakav dugo nisu osjetili.

Djevica

Djevice, iza vas su dvije godine koje su vas ozbiljno iscrpile. Sa Južnim čvorom u vašem znaku, imali ste osjećaj da šta god da pokušate - ne ide. Razočaranja su se nizala, kako u ljubavi, tako i u karijeri. Sada se to mijenja. Južni čvor je prešao u Lava i time je zatvoren period gubitaka. Lekcije su naučene, a put ka uspjehu postaje mnogo jasniji i lakši. Sada konačno možete da ostvarite snove, bez prepreka koje su vas ranije kočile.

Ribe

Ribe, vi ste možda najviše osjetile težinu ovog perioda. U posljednje dvije godine nosile ste ogroman emotivni teret, uz kombinaciju Sjevernog čvora i Saturna u vašem znaku. Dobra vijest je da su oba sada izašla iz vašeg znaka. To donosi ogromno olakšanje. Bolna iskustva, izdaje i razočaranja polako ostaju iza vas. Ne samo da idete dalje, već dolazi i nagrada. Moguće je novo poznanstvo koje mijenja sve ili veliki pomak u karijeri koji vraća vjeru u sebe.

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Blizanci

Blizanci, ako ste imali osjećaj da vas život udaljava od snova - niste pogriješili. Posljednje dvije godine bile su pune zastoja, odlaganja i osjećaja da ciljevi stalno izmiču. Sada konačno dolazi preokret. Sa promjenom lunarnog čvora konfuzija nestaje, a prilike počinju da se otvaraju. Ono što je djelovalo nedostižno sada postaje realno. Pred vama je period u kojem možete da gradite život kakav ste dugo zamišljali.

Strijelac

Strijelčevi, vi ste poznati po velikim snovima, ali u posljednje vrijeme djelovali su kao da su van domašaja. Iza vas je težak karmički ciklus koji vas je testirao na svim poljima. Sada izlazite jači nego ikad. Univerzum je spreman da nagradi vašu istrajnost. Otvaraju se mogućnosti za ljubav, karijeru i ostvarenje snova koje nosite još od mladosti. Prepreke koje su vas zaustavljale više ne postoje i pred vama je prostor za rast kakav dugo niste imali.

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Jedno je sigurno - bez obzira na to koliko je prethodni period bio težak, sada dolazi faza u kojoj stvari konačno počinju da dolaze na svoje mjesto. A za ova četiri znaka, to znači samo jedno: najgore je prošlo.

(ŽenaBlic)

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