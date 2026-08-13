Požar na području Herceg Novog pod kontrolom: Vatrogasci i dalje dežuraju

Požar na području Herceg Novog trenutno je pod kontrolom, ali će ekipe dežurati i intervenisati i tokom noći na kritičnim tačkama, saopšteno je iz hercegnovske Službe zaštite i spasavanja.

Komandir Službe Zlatko Ćirović rekao je da je situacija na požarištu jutros bila bolja, ali da se oko 13.00 časova pojačao zapadni vjetar, te se požar proširio.

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"Pred nama je burna noć. Ekipe su raspoređene na sve kritične pozicije i baziramo se da sačuvamo objekte i ljudske živote", naveo je Ćirović.

Ekipe su raspoređene od Baošića prema Bijeloj, gdje su stambeni objekti i gusta vegetacija uz njih, prenose crnogorski mediji.

"Požar se proširio i prema Kamenarima i tamo imamo, na našu nesreću, gusto naseljen prostor. Trudimo se da to sačuvamo, a vremenski uslovi nam diktiraju kako ćemo gasiti. Vjetar nam otežava rad", naglasio je Ćirović.

On je rekao da vatru još ne mogu da stave pod kontrolu, navodeći da je opožareni prostor veliki.

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"Pomažu nam kolege iz drugih gradova, iz Nikšića, Cetinja, Bara, Budve", izjavio je Ćirović.

On je rekao da su od Direktorata za vanredne situacije tražili da se aktivira Mehanizam EU civilne zaštite jer Crna Gora pripada tom tijelu, ali, nažalost, od te pomoći nema ništa jer ni kod drugih država potpisnica tog mehanizma nije dobra situacija sa požarima.

(Srna)