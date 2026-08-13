Izbio požar u skladištu klima-uređaja: Plinske boce letjele po dvorištu

Autor:ATV redakcija
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Vatrogasci su uspjeli da stave pod kontrolu požar u skladištu klima-uređaja u Varaždinu koji se brzo proširio zbog plinskih boca, a povrijeđenih nema.
U gašenju požara učestvuje pet vatrogasnih jedinica sa 50 vatrogasaca.
Starješnina vatrogasne jedinice Varaždin Mario Rogina rekao je da je požar izbio u skladištu firme "Energo-es", a da su plinske boce letjele po dvorištu.
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Hrvatski mediji prenose da je jedna plinska boca odletjela na dječije igralište udaljeno oko 50 metara.
Požar na Trgu Antuna Gustava Matoša prijavljen je oko 15.00 časova, a na teren su odmah izašle hitne službe.
Prema prvim informacijama policije, požaru je prethodila eksplozija u prostorijama firme koja se nalazi na toj adresi.
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