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Izbio požar u skladištu klima-uređaja: Plinske boce letjele po dvorištu

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 17:19

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Vatrogasci su uspjeli da stave pod kontrolu požar u skladištu klima-uređaja u Varaždinu koji se brzo proširio zbog plinskih boca, a povrijeđenih nema.

U gašenju požara učestvuje pet vatrogasnih jedinica sa 50 vatrogasaca.

Starješnina vatrogasne jedinice Varaždin Mario Rogina rekao je da je požar izbio u skladištu firme "Energo-es", a da su plinske boce letjele po dvorištu.

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Hrvatski mediji prenose da je jedna plinska boca odletjela na dječije igralište udaljeno oko 50 metara.

Požar na Trgu Antuna Gustava Matoša prijavljen je oko 15.00 časova, a na teren su odmah izašle hitne službe.

Prema prvim informacijama policije, požaru je prethodila eksplozija u prostorijama firme koja se nalazi na toj adresi.

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Tagovi :

Hrvatska

Eksplozija

Varaždin

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