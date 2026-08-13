Pijete često gaziranu vodu: Evo šta to radi bubrezima, kostima i zubima

Gazirana voda sve češće je izbor onih koji žele osvježenje, ali se postavlja pitanje da li može ravnopravno da zamijeni običnu vodu i obezbijedi organizmu potrebnu hidrataciju.

Iako je mnogima privlačnija upravo zbog mjehurića i specifičnog ukusa, oko njenog svakodnevnog konzumiranja postoje brojne nedoumice.

Da li doprinosi hidrataciji?

I gazirana i obična voda podjednako dobro hidriraju organizam. Međutim, neki ljudi piju manje količine gazirane vode jer mjehurići mogu stvoriti osjećaj sitosti ili nadutosti, piše "Indeks".

Svijet Eksplozija u fabrici municije u Italiji: Detonacija odjeknula kilometrima

Stoga, kada običnu vodu zamjenjujete gaziranom, važno je voditi računa o ukupnom dnevnom unosu tečnosti.

Ako vam gazirana voda prija i pijete je u dovoljnim količinama, ona svakako može biti dio vaše svakodnevne rutine hidratacije.

Pomaže u smanjenju unosa šećera

Nezaslađena gazirana voda je odličan izbor za one koji žele da smanje unos šećera i kalorija.

Za razliku od voćnih sokova i zaslađenih gaziranih napitaka, ona uglavnom ne sadrži šećer, kalorije, ugljene hidrate niti masti.

Svijet Medvjed napao lovca: Čuo sam kako mi kosti pucaju

U gaziranu vodu možete dodati komadiće voća ili povrća – poput lajma, pomorandže, jagoda ili krastavca – radi dodatne arome. Takođe se može mešati sa 100% voćnim sokom kako bi se dobio napitak sa manje šećera i kalorija u odnosu na uobičajene zaslađene napitke.

Može stvoriti privremeni osjećaj sitosti

Mjehurići u gaziranoj vodi mogu privremeno pojačati osjećaj sitosti, naročito ako se konzumira između obroka ili neposredno prije jela. Kod nekih ljudi to može dovesti do manjeg unosa hrane.

Savjeti Ne otvarajte je ni po koju cijenu: Ovaj detalj na konzervi je opasniji od isteklog roka

Sa druge strane, gaziranost može izazvati nadutost i gasove, jer povećava količinu gasa u digestivnom sistemu. Kod osoba sklonih gorušici, gazirana voda može pogoršati simptome refluksa. Zbog toga je najbolje pratiti kako vaše tijelo reaguje na takve napitke.

Uticaj na kosti i zube

Sama po sebi, gazirana voda se ne smatra štetnom po kosti. Ne postoje dokazi da gaziranje dovodi do gubitka koštane mase. Pojedine mineralne vode prirodno sadrže kalcijum i magnezijum – minerale koji igraju važnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju.

Scena Ovako danas izgleda mali Toma iz serije ''Selo gori, a baba se češlja'': Malo ko bi ga prepoznao

Sa druge strane, gazirana voda je nešto kiselija od obične vode jer tokom procesa gaziranja nastaje ugljena kiselina.

Obična voda ima pH vrijednost oko 7, dok pH vrijednost gazirane vode može iznositi oko 5. Ukoliko napitak sadrži dodatke poput limunske kiseline, kiselost može biti još izraženija.

Ipak, nezaslađena gazirana voda je uglavnom bolji izbor za zube od voćnih sokova i zaslađenih gaziranih napitaka, koji su znatno kiseliji i sadrže šećer.

Da li je bezbjedna za bubrege?

Obična, nezaslađena gazirana voda bez dodataka smatra se bezbjednom za bubrege. Međutim, neke mineralne vode mogu sadržati visoke nivoe natrijuma, što je važno za osobe koje moraju da ograniče unos natrijuma.

Zanimljivosti Osvojio više od milijardu dolara na lutriji

Određena zdravstvena stanja ili posebni režimi ishrane mogu zahtijevati dodatni oprez pri izboru vode.

Za zdrave osobe, nezaslađena gazirana voda bez kalorija je uglavnom bezbjedan izbor.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora?

Najbolji izbor je obična, nezaslađena gazirana voda. Prilikom kupovine korisno je provjeriti deklaraciju – posebno sadržaj natrijuma i prisustvo šećera, kofeina ili dodatih kiselina.

Gazirane mineralne vode mogu sadržati kalcijum, magnezijum, kalijum i bikarbonate, pa njihov sastav može doprinijeti ukupnom unosu ovih minerala.

Svijet Nuklearna elektrana u Rumuniji prestala sa radom zbog niskog vodostaja Dunava

Zaključno, gazirana voda može biti dio vaše svakodnevne rutine hidratacije i za većinu ljudi predstavlja zdravu alternativu zaslađenim napicima.

Nema potrebe izbjegavati je samo zato što je gazirana; međutim, ako izaziva nadimanje, gorušicu ili druge neprijatne simptome, obična voda može biti pogodniji izbor.