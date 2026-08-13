Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

Slijede novi protesti i blokade granica ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne uradi nešto po pitanju izuzimanja profesionalnih vozača iz ograničenja od 90 dana boravka u Evropskoj uniji u periodu od šest mjeseci.

Ovo je jedinstven stav prevoznika iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Prevoznici prijete da će ponovo blokirati granice ukoliko ne bude riješen problem njihovog boravka u Šengenu. Ujedinjeni prevoznici čitavog regiona kažu - dosta je bilo, vozači nisu migranti.

"Želimo da se napokon, već jednom, profesionalni vozači počnu razlikovati od običnih ljudi koji ulaze u Šengen zonu turista jer naše vozače tretiraju kao ilegalne migrante kad pređe 90 dana, s tim da tu dolazi do nelogičnosti jer u Hrvatsku uđemo kažu da imamo 76 dana da bi nakon dva tri dana u Austriji naše vozače hapsili i deportovali", kazao je iz konzorcijuma prevoznika ''Logistika BiH'' Nikola Brković.

Rame uz rame sa BH. prevoznicima stale su i kolege iz regiona. Složno i ujedinjeno institucijama su postavili rok. Ovaj put, kažu - neće tek tako lako odustati.

"Usaglasili smo stavove, razmijenili mišljenja i došli do zajedničkog zaključka ukoliko nakon 1. septembra nakon sjednice Šengen zemalja ne donese se nikakvo konačno rješenje u našu korist ući ćemo u proteste i stajati na granicama do daljnjeg dok se problem ne riješi", kazao je predsjednik Udruženja prevoznika tereta Crne Gore Đorđe Lješnjak.

Pitanje smo uputili ministarstvu komunikacija i transporta BiH, ali do realizacije priloga nismo dobili odgovor. Po sada već poznatom običaju Evropskoj komisiji uputili su zahtjev za privremenim izuzećem. Isti su, ranije, tokom mjeseca objavili i na svom zvaničnom sajtu.

"Profesionalni vozači ne traže privilegije. Traže da mogu raditi svoj posao bez administrativnih prepreka koje ugrožavaju njihovu egzistenciju i evropske lance snabdijevanja. Zato smo Evropskoj komisiji predložili privremeno, praktično rješenje koje će omogućiti da naši vozači nastave raditi dok se ne uspostavi sistem dugoročnih viza. Ovo nije samo pitanje Bosne i Hercegovine – ovo je pitanje funkcioniranja međunarodnog prometa i pravednog tretmana ljudi koji povezuju evropsko tržište", saopštili su iz Ministarstvo komunikacija i transporta BiH.

Briselu je sada ostalo manje od mjesec dana da odgovori. Prevoznici ne žele novo čekanje – traže rješenje prije nego što ponovo krenu prema granicama.