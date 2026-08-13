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Zbog ovih grešaka sa obrvama možete izgledati starije

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 20:33

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Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка
Foto: RedWolf/Pexels

Stručnjaci za ljepotu smatraju da su obrve "prirodni lifting" lica, jer njihov oblik, gustina i jačina boje mogu da nas učine i godinama mlađim, pružajući odmorniji izgled.

- Vaše obrve su deo lica koji uokviruje vaše oči i, u stvari, oblikuje vaše lice - kaže poznata šminkerka Nina Soriano za Real Simple.

- Stvaranje oblika koji uokviruje vaše lice je nešto što zaista može promijeniti način na koji se pojavljujete u spoljašnjem svijetu.

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Ovo su neke tipične greške koje žene prave sa obrvama, a šminkeri kažu da ih strogo zaobilazimo:

Prekomjerno čupanje obrva

Uobičajena greška devedesetih godina. Danas svjedočimo ponovnom pojavljivanju trendova ljepote iz ove ere. Čupanje i depilacija voskom su u redu kada se stvara malo više definicije, ali postoji tanka linija između oblikovanja obrva i uklanjanja previše dlačica. A ako ovo ponavljate često, folikul dlake se oštećuje i prekomjerno čupani izgled postaje trajan.

Pretjerivanje sa proizvodima za obrve

Potrebna je određena preciznost kada koristite proizvode za obrve kod kuće. Prekomjerno punjenje ili grubo crtanje olovkom je čest problem, što na kraju izgleda neprirodno ili stvara ljuskavi ili voštani finiš. Sve se svodi na ravnotežu. Kada popunjavate obrve omiljenom olovkom ili puderom za obrve, preporučuje se da ih polako popunjavate mekim, suptilnim potezima kako biste izbjegli pretjerano nanošenje proizvoda na obrve. Ovo takođe daje prirodniji izgled.

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Ne znate koliko dlaka na obrvama imate

- Ako imate rijetke ili svjetlije dlake na obrvama, možda niste svjesni koliko dlaka na obrvama zapravo imate - kaže Sorijano. Ona predlaže da posjetite stručnjaka za obrve kako bi vam prirodno obojio obrve. Bićete iznenađeni koliko ih imate kada dlake potamne.

Besmisleno praćenje trendova

Ni obrve nisu ostale imune na trendove, a čini nam se da ih sada ima više nego ikada. Ipak samo zato što neki trend uzima maha ne znači da je najbolji za vas. Trendovi dolaze i prolaze, pa je najbolje da se ne oslanjate na promjene koje su trajne.

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ljepota

šminkanje

savjeti za šminkanje

obrve

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