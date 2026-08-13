Zbog istorijski niskog vodostaja Rajne obustavljen riječni saobraćaj

Riječni saobraćaj gotovo je obustavljen na Rajni kod njemačkog grada Kelna zbog istorijski niskog vodostaja.

"Brodski saobraćaj će se sam zaustaviti", rekao je za DPA ​​regionalni menadžer Uprave za vodne puteve i brodarstvo Rajne Markus Nojman.

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On je dodao da, iako je brodovima i dalje dozvoljeno da plove, teško da se ikome isplati da to nastavi.

Više gotovo nema teretnih brodova na Rajni, najprometnijem unutrašnjem plovnom putu u Njemačkoj i Evropi u cjelini, koji povezuje industrijska čvorišta sa glavnim međunarodnim lukama poput Roterdama.

Trenutno se na mjernoj stanici u Kelnu svakodnevno bilježi novi istorijski najniži vodostaj. Danas oko podneva zabilježen je vodostaj od 49 centimetara.

Prema najnovijoj prognozi, vodostaj u Kelnu bi u nedjelju, 16. avgusta, mogao da dostigne 47 centimetara.

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To bi bilo 22 centimetra manje od prethodnog istorijskog minimuma od 69 centimetara zabilježenog 23. oktobra 2018. godine, prije jake suše ovog ljeta.

(Srna)