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Zbog istorijski niskog vodostaja Rajne obustavljen riječni saobraćaj

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 21:32

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Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.
Foto: Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Riječni saobraćaj gotovo je obustavljen na Rajni kod njemačkog grada Kelna zbog istorijski niskog vodostaja.

"Brodski saobraćaj će se sam zaustaviti", rekao je za DPA ​​regionalni menadžer Uprave za vodne puteve i brodarstvo Rajne Markus Nojman.

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On je dodao da, iako je brodovima i dalje dozvoljeno da plove, teško da se ikome isplati da to nastavi.

Više gotovo nema teretnih brodova na Rajni, najprometnijem unutrašnjem plovnom putu u Njemačkoj i Evropi u cjelini, koji povezuje industrijska čvorišta sa glavnim međunarodnim lukama poput Roterdama.

Trenutno se na mjernoj stanici u Kelnu svakodnevno bilježi novi istorijski najniži vodostaj. Danas oko podneva zabilježen je vodostaj od 49 centimetara.

Prema najnovijoj prognozi, vodostaj u Kelnu bi u nedjelju, 16. avgusta, mogao da dostigne 47 centimetara.

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To bi bilo 22 centimetra manje od prethodnog istorijskog minimuma od 69 centimetara zabilježenog 23. oktobra 2018. godine, prije jake suše ovog ljeta.

(Srna)

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suša

rijeka Rajna

Njemačka

brodovi

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