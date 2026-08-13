Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Autor:ATV redakcija
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Na gašenju požara na području Konjica danas u poslijepodnevnim časovima angažovan je i drugi helikopter Oružanih snaga BiH.
Na istom lokalitetu u ranim jutarnjim časovima djelovao je jedan helikopter, te je za 1,6 časova naleta izbačeno 10 vedara vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.
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Bez obzira na izuzetno otežane uslove djelovanja iz vazduha, danas je, na osnovu saglasnosti Predsjedništva BiH, ministar odbrane izdao naredbu o angažmanu i drugog helikoptera.
(Srna)
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