Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Na gašenju požara na području Konjica danas u poslijepodnevnim časovima angažovan je i drugi helikopter Oružanih snaga BiH.

Na istom lokalitetu u ranim jutarnjim časovima djelovao je jedan helikopter, te je za 1,6 časova naleta izbačeno 10 vedara vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

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Bez obzira na izuzetno otežane uslove djelovanja iz vazduha, danas je, na osnovu saglasnosti Predsjedništva BiH, ministar odbrane izdao naredbu o angažmanu i drugog helikoptera.

(Srna)