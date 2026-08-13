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Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 19:30

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На гашењу пожара код Коњица ангажован и други хеликоптер Оружаних снага
Foto: Facebook/Nermina Alihodžić

Na gašenju požara na području Konjica danas u poslijepodnevnim časovima angažovan je i drugi helikopter Oružanih snaga BiH.

Na istom lokalitetu u ranim jutarnjim časovima djelovao je jedan helikopter, te je za 1,6 časova naleta izbačeno 10 vedara vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

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Bez obzira na izuzetno otežane uslove djelovanja iz vazduha, danas je, na osnovu saglasnosti Predsjedništva BiH, ministar odbrane izdao naredbu o angažmanu i drugog helikoptera.

(Srna)

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Tagovi :

Konjic

požar

Oružane snage BiH

Helikopter

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