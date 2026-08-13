Pretresi domaćinstava kod Zubinog potoka, mještani u strahu

Pripadnici policije samoproglašenog Kosova pretresaju domaćinstva u selu Oklace kod Zubinog Potoka, a mještani su u strahu.

Prema riječima mještana, iz sela su odvedene tri osobe, od kojih su se dvije vratile kućama, dok za jedno lice koje ima više od 70 godina i dalje ne znaju gdje se nalazi.

Mještani su za "Kosovo onlajn" rekli da u selu vlada panika i strah.

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Komandir policije za region Sjever Veton Eljšani potvrdio je da su u toku pretresi.

"Policija će uzeti izjave od osoba koje su vlasnici mesta na kojem je nađeno oružje", rekao je Eljšani.

(Srna)