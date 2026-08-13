Pretresi domaćinstava kod Zubinog potoka, mještani u strahu

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Pripadnici policije samoproglašenog Kosova pretresaju domaćinstva u selu Oklace kod Zubinog Potoka, a mještani su u strahu.
Prema riječima mještana, iz sela su odvedene tri osobe, od kojih su se dvije vratile kućama, dok za jedno lice koje ima više od 70 godina i dalje ne znaju gdje se nalazi.
Mještani su za "Kosovo onlajn" rekli da u selu vlada panika i strah.
Svijet
Zbog požara evakuisano poznato ljetovalište: Bukti požar u Grčkoj
Komandir policije za region Sjever Veton Eljšani potvrdio je da su u toku pretresi.
"Policija će uzeti izjave od osoba koje su vlasnici mesta na kojem je nađeno oružje", rekao je Eljšani.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Srbija
2 h0
Srbija
3 h0
Srbija
4 h0
Srbija
10 h0
Najnovije
19
47
19
46
19
40
19
30
19
19
Trenutno na programu