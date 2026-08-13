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Vlasnik restorana poklonio konobaru automobil: Radnik nije mogao sakriti suze

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ATV redakcija
13.08.2026 17:30

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Конобар у ресторану којем је газда поклонио аутомобил.
Foto: TikTok/Screenshot

Nevjerovatan snimak iz Čačka postao je viralan na društvenim mrežama, sakupivši skoro dva miliona pregleda za manje od deset dana.

Vlasnik poznatog lokalnog restorana, koji uspješno posluje duže od 20 godina, odlučio je da na nesvakidašnji način zahvali svom dugogodišnjem zaposlenom za pošten rad, ogroman trud i lojalnost firmi poklonivši mu potpuno nov automobil.

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Ovaj dirljivi trenutak odigrao se nedavno, 28. jula ove godine, tokom svečanog otvaranja novog dijela pomenutog ugostiteljskog objekta, a prisutni gosti i zaposleni ostali su u potpunom šoku.

Dok su okupljene kolege glasno skandirale njegovo ime, iznenađenom radniku Marinku prišla je kćerka vlasnika restorana kako bi mu u ime porodice uručila ključeve novog vozila.

– Ovo ti je poklon naše porodice, za sav trud, ljubav i sve što si uložio ovdje, za svu snagu dosad. Znam koliko si dao ovom mjestu. Nemam dovoljno riječi da ti se zahvalim za sve. Ovi ključevi su tvoji i ovaj automobil je tvoj – poručila mu je kćerka vlasnika pred svima.

Marinko, koji očigledno nije ni slutio šta mu se sprema, sa suzama u očima prihvatio je poklon i zagrlio kćerku vlasnika koja mu je uručila ključeve, dok je prostorijom odjeknuo gromoglasan aplauz.

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Rukovodstvo restorana sa tradicijom dužom od dvije decenije ističe da nisu očekivali da će ovaj interni gest zahvalnosti “eksplodirati” na društvenim mrežama i postati viralan širom Srbije i regiona, prenosi Blic.

Snimak je izazvao lavinu pozitivnih reakcija i komentara građana koji smatraju da je ovo lekcija koju bi svi poslodavci trebalo da prepišu.

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poklon

radnik

Automobil

Čačak

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