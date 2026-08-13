Razbio staklo na autobusu, pa flašom u glavu udario policajca

Autor:ATV redakcija
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Muškarac D. D. (47) uhapšen je na Zvezdari nakon što je na okretnici u Ulici Živka Davidovića najprije razbio staklo na autobusu, a potom prilikom hapšenja flašom u glavu pogodio policajca (27).
Povrijeđeni pripadnik MUP-a, koji je zadobio posjekotinu na čelu tik iznad oka, prevezen je vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar u Beogradu.
Pod još nerazjašnjenim okolnostima, osumnjičeni je najprije nasrnuo na vozača i tom prilikom razbio prednje vjetrobransko staklo na autobusu linije 307. Na sreću, vozač u ovom napadu nije povređen.
Odmah po prijavi, policijske patrole izašle su na teren i ubrzo ga locirale ispred jednog lokalnog kafića, piše Telegraf.rs.
Međutim, prilikom pokušaja privođenja, muškarac je pružio žestok otpor i staklenom flašom udario policijskog službenika u glavu.
Uprkos napadu, policajci su uspjeli brzo da ga savladaju i stave mu lisice na ruke. Osumnjičeni D. D. je odranije poznat policiji.
O cijelom slučaju obaviješteno je nadležno tužilaštvo.
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