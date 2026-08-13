Mrtav ladan: Gde je deda?

Izvor:
ATV
'Mrtav ladan' je kultna srpska komedija iz 2002. godine, u režiji Milorada Milinkovića.
Braća Kiza i Lemi kreću vozom u Vršac, ali sa sobom nose i mrtvog djeda, jer nemaju novca da ga prevezu. Putovanje dodatno komplikuje narko-diler Limeni, koji, strahujući od policije, u djedov džep sakriva paket droge.
Dok Kiza i Lemi odlaze u vagon-restoran, voz naglo koči, a težak kofer pada na djeda. Putnici u kupeu zaključuju da ga je to usmrtilo i odlučuju da već mrtvog djeda izbace kroz prozor. Tada nastaje potpuni haos, kreće potraga koja se pretvara u niz urnebesnih i potpuno neočekivanih situacija.
Crni humor, bizarne okolnosti i likovi koji iz jedne nevolje upadaju u drugu učinili su ovaj film jednom od omiljenih domaćih komedija.
'Mrtav ladan' subota u 22 časa i 30 minuta.
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