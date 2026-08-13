Dokumentarni serijal: Najveće pljačke u istoriji sa Pirsom Brosnanom

Najveće pljačke u istoriji sa Pirsom Brosnanom je dokumentarni serijal iz 2023. godine u režiji grupe autora, koji otkriva neke od najfascinantnijih i najvećih pljački sprovedenih u istoriji čovječanstva.

U stilu agenta 007, Pirs Brosnan, jedan od omiljenih Džejms Bondova, kroz osam epizoda, dinamičnu rekonstrukciju događaja, vizuelne efekte, izjave stručnjaka i uz pomoć tehnologije otkriva sve detalje počinjenih pljački. Od planiranja, motivacije kriminalaca, formiranja timova, izbora alata i taktika, samog toka akcije, dramatičnog raspleta, hapšenja ili bjekstva saznajemo zašto se njihova realizacija graniči sa nemogućim i čini kao jedan od dobro osmišljenih filmskih scenarija.

Najveće pljačke u istoriji sa Pirsom Brosnanom – nedjeljom u 20 časova.