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Dokumentarni serijal: Najveće pljačke u istoriji sa Pirsom Brosnanom

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Izvor:

ATV

13.08.2026 14:19
Документарни серијал: Највеће пљачке у историји са Пирсом Броснаном
Foto: atv

Najveće pljačke u istoriji sa Pirsom Brosnanom je dokumentarni serijal iz 2023. godine u režiji grupe autora, koji otkriva neke od najfascinantnijih i najvećih pljački sprovedenih u istoriji čovječanstva.

U stilu agenta 007, Pirs Brosnan, jedan od omiljenih Džejms Bondova, kroz osam epizoda, dinamičnu rekonstrukciju događaja, vizuelne efekte, izjave stručnjaka i uz pomoć tehnologije otkriva sve detalje počinjenih pljački. Od planiranja, motivacije kriminalaca, formiranja timova, izbora alata i taktika, samog toka akcije, dramatičnog raspleta, hapšenja ili bjekstva saznajemo zašto se njihova realizacija graniči sa nemogućim i čini kao jedan od dobro osmišljenih filmskih scenarija.

Najveće pljačke u istoriji sa Pirsom Brosnanom – nedjeljom u 20 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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