Od posljedica vrućine u Njemačkoj preminulo više do 12.000 osoba

Današnji izvještaj obuhvata period od 6. aprila do 2. avgusta.

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RKI je saopštio da su ove brojke za 2026. konzervativne procjene, tako da bi ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom ove godine mogao biti i veći.

Bilo je mnogo smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u pokrajinama Sarland i Rajnaland-Palatinat. Na 100.000 stanovnika, 43,4, odnosno 38,7 ljudi je umrlo od posljedica vrućine. Na nacionalnom nivou, ta brojka je 15 na 100.000 stanovnika. Hesen /27,2/ i Baden-Virtemberg /23,9/ su nesrazmjerno pogođeni, prenosi DPA.

Vrućina je posebno opasna za starije stanovnike. Najviše smrtnih slučajeva, oko 6.300, zabilježeno je u starosnoj grupi od 85 godina i više. Više od 3.100 preminulih bilo je u dobi između 75 i 84 godine, gotovo 1.900 između 65 i 74 godine. Među mlađima od 65 godina bilo je oko 1.200 smrtnih slučajeva.

U posljednjem nedjeljnom izvještaju RKI ocjenjuje da je posljednja decenija najgora, podsjećajući da je 2018. godine od posljedica vrućine umrlo 9.400 ljudi, a 2019. umrlo ih je 7.700.

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RKI podsjeća da je najgora sedmica bila od 22. do 28. juna ove godine kada je umrlo oko 9.600 ljudi od posljedica vrućine. Na mnogim mjestima u Njemačkoj, temperatura je tih dana bila oko 40 stepeni Celzijusovih.

RKI izračunava svoje brojke na osnovu statistike smrtnosti Saveznog zavoda za statistiku. U proračune su uključeni i podaci sa 52 meteorološke stanice kojima upravlja Njemačka meteorološka služba.

Prošle sedmice, RKI je procijenio 11.900 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom do 26. jula. Ovaj broj bi mogao biti revidiran.

(Srna)