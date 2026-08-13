Ubijen ''izdajica'' Ukrajine

U Sevastopolju na Krimu u eksploziji poginuo bivši komandant ukrajinske podmornice "Zaporožje", Robert Šagejev.

On je 2014. godine prekršio zakletvu, prešao na stranu Rusije i postao komandant ruske podmornice, zbog čega je nazvan "izdajicom".

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Vijest o njegovoj pogibiji prenio je danas kanal "Krimski vjetar".

Prema navodima Telegram kanala "112", koji se povezuje sa ruskim bezbjednosnim službama, do eksplozije je došlo u parku iza stambenog bloka u ulici Stoletovski prospekt.

Prema preliminarnim podacima, eksplozivna naprava se vjerovatno nalazila u korpi za otpatke ili ispod klupe, a eksplodirala je u neposrednoj blizini Šagejeva, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Ukrainian Defector Killed by IED in Occupied Sevastopol



Robert Shageev, the former commander of Ukraine’s only submarine who defected to Russia in 2014, was killed today by an explosive device concealed in a trash bin.



He later commanded Russian submarines and participated in… pic.twitter.com/Tn5GLMqZNw — AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) August 13, 2026

Postojale su i informacije o ženi koja je navodno pratila Šagejeva i mogla bi biti umešana u eksploziju. Međutim, drugi mediji su prenijeli da se ona tu zatekla slučajno.

Ko je Robert Šagejev?

Robert Šagejev je bio ukrajinski vojni pomorac, kapetan prve klase Ratne mornarice Oružanih snaga Ukrajine i komandant podmornice "Zaporožje".

Prema navodima Državnog istražnog biroa, on je bez borbe predao jedinu ukrajinsku podmornicu, prešao u službu u Crnomorsku flotu Ruske Federacije i obavljao dužnost zamjenika komandanta 4. zasebne brigade podmornica ruskih snaga na Krimu.

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Šagejevu je uručeno obavještenje o sumnji za veleizdaju. Takođe je odgovoran za ispaljivanje raketa "Kalibar" na teritoriju Ukrajine, prenio je ukrajinski portal "NV.ua".