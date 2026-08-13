Ubijen ''izdajica'' Ukrajine

Autor:ATV redakcija
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U Sevastopolju na Krimu u eksploziji poginuo bivši komandant ukrajinske podmornice "Zaporožje", Robert Šagejev.
On je 2014. godine prekršio zakletvu, prešao na stranu Rusije i postao komandant ruske podmornice, zbog čega je nazvan "izdajicom".
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Vijest o njegovoj pogibiji prenio je danas kanal "Krimski vjetar".
Prema navodima Telegram kanala "112", koji se povezuje sa ruskim bezbjednosnim službama, do eksplozije je došlo u parku iza stambenog bloka u ulici Stoletovski prospekt.
Prema preliminarnim podacima, eksplozivna naprava se vjerovatno nalazila u korpi za otpatke ili ispod klupe, a eksplodirala je u neposrednoj blizini Šagejeva, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.
Ukrainian Defector Killed by IED in Occupied Sevastopol— AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) August 13, 2026
Robert Shageev, the former commander of Ukraine’s only submarine who defected to Russia in 2014, was killed today by an explosive device concealed in a trash bin.
He later commanded Russian submarines and participated in… pic.twitter.com/Tn5GLMqZNw
Postojale su i informacije o ženi koja je navodno pratila Šagejeva i mogla bi biti umešana u eksploziju. Međutim, drugi mediji su prenijeli da se ona tu zatekla slučajno.
Robert Šagejev je bio ukrajinski vojni pomorac, kapetan prve klase Ratne mornarice Oružanih snaga Ukrajine i komandant podmornice "Zaporožje".
Prema navodima Državnog istražnog biroa, on je bez borbe predao jedinu ukrajinsku podmornicu, prešao u službu u Crnomorsku flotu Ruske Federacije i obavljao dužnost zamjenika komandanta 4. zasebne brigade podmornica ruskih snaga na Krimu.
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Šagejevu je uručeno obavještenje o sumnji za veleizdaju. Takođe je odgovoran za ispaljivanje raketa "Kalibar" na teritoriju Ukrajine, prenio je ukrajinski portal "NV.ua".
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