Logo

Ubijen ''izdajica'' Ukrajine

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 15:23

Komentari:

0
Убијен Роберт Шагејев
Foto: Screenshot / X

U Sevastopolju na Krimu u eksploziji poginuo bivši komandant ukrajinske podmornice "Zaporožje", Robert Šagejev.

On je 2014. godine prekršio zakletvu, prešao na stranu Rusije i postao komandant ruske podmornice, zbog čega je nazvan "izdajicom".

пожар код Херцег Новог

Region

I dalje traje borba sa vatrenom stihijom u Crnoj Gori: ''Uplašeni smo, situacija nije dobra''

Vijest o njegovoj pogibiji prenio je danas kanal "Krimski vjetar".

Prema navodima Telegram kanala "112", koji se povezuje sa ruskim bezbjednosnim službama, do eksplozije je došlo u parku iza stambenog bloka u ulici Stoletovski prospekt.

Prema preliminarnim podacima, eksplozivna naprava se vjerovatno nalazila u korpi za otpatke ili ispod klupe, a eksplodirala je u neposrednoj blizini Šagejeva, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Postojale su i informacije o ženi koja je navodno pratila Šagejeva i mogla bi biti umešana u eksploziju. Međutim, drugi mediji su prenijeli da se ona tu zatekla slučajno.

Ko je Robert Šagejev?

Robert Šagejev je bio ukrajinski vojni pomorac, kapetan prve klase Ratne mornarice Oružanih snaga Ukrajine i komandant podmornice "Zaporožje".

Prema navodima Državnog istražnog biroa, on je bez borbe predao jedinu ukrajinsku podmornicu, prešao u službu u Crnomorsku flotu Ruske Federacije i obavljao dužnost zamjenika komandanta 4. zasebne brigade podmornica ruskih snaga na Krimu.

Банкомат

Svijet

Poznata banka ukida račune hiljadama korisnika

Šagejevu je uručeno obavještenje o sumnji za veleizdaju. Takođe je odgovoran za ispaljivanje raketa "Kalibar" na teritoriju Ukrajine, prenio je ukrajinski portal "NV.ua".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Robert Šagejev

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)

Više iz rubrike

банкомат апарат новацподизање новца

Svijet

Poznata banka ukida račune hiljadama korisnika

4 h

0
Експлозија у луци Ротердам, најмање једна особа погинула

Svijet

Eksplozija u luci Roterdam, najmanje jedna osoba poginula

5 h

0
Двије жене се расхлађују под распршивачима водене измаглице у Паризу током топлотног таласа, у суботу, 11. јула 2026. године.

Svijet

U Francuskoj zbog vrućina izdato drugo najviše upozorenje zbog vrućina

6 h

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Svijet

Poznata avio-kompanija uvodi obavezno testiranje na psihoaktivne supstance

7 h

0

  • Najnovije

19

52

Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima