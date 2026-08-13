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Počinje isplata uvećanih boračkih dodataka i invalidnina u Srpskoj

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 16:17

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Isplata uvećanog boračkih dodataka i invalidnina u Republici Srpskoj počinje u petak, 14. avgusta.

Osnovica za obračun vojnih invalidnina je od 1. jula povećana na 1.100,16 KM. U odnosu na januarsku osnovicu od 1.057,90 KM, to predstavlja povećanje od 42,26 KM, odnosno 3,99 odsto, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

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Prava po osnovu vojne invalidnine trenutno koristi 42.305 korisnika.

Od 1. januara do 30. juna ove godine za vojne invalidnine isplaćeno je 129.213.183 KM, dok je u julu isplaćeno dodatnih 18.500.000 KM.

Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, za realizaciju prava po osnovu vojnih invalidnina planirano je ukupno 224.980.000 KM, što je za 2.480.000 KM, odnosno 1,11 odsto više nego što je prvobitno planirano.

Od 1. jula povećana je i osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka, sa četiri na pet KM, ističe se u saopštenju.

U odnosu na januarsku osnovicu od 3,50 KM, osnovica je povećana za 1,50 KM, odnosno 42,86 odsto.

Mjesečni borački dodatak u julu primila su 176.253 korisnika, za šta je isplaćeno 29.800.000 KM.

Za šest mjeseci ove godine po osnovu mjesečnog boračkog dodatka isplaćeno je 170.095.410 KM.

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Rebalansom ovogodišnjeg budžeta, za isplatu mjesečnog boračkog dodatka planirano je 322.000.000 KM.

Povećanje osnovica za obračun ovih prava predstavlja nastavak opredjeljenja Vlade Republike Srpske da unapređuje materijalni položaj korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, ističe se u saopštenju resornog ministarstva.

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Tagovi :

Borački dodatak

Invalidnina u Srpskoj

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