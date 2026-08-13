Eksplozija u luci Roterdam, najmanje jedna osoba poginula

Autor:ATV redakcija
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Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je povrijeđeno u eksploziji u luci Roterdam, saopšteno je iz policije.
Eksplozija se dogodila nešto poslije podneva u jednoj kompaniji u području Evroporta, prenijela je regionalna televizija "Rajnmond".
Više ljudi je povrijeđeno i prebačeno u bolnicu, a na mjesto eksplozije upućeno je šest vozila hitne pomoći, helikopter za hitne medicinske intervencije i vatrogasne ekipe.
"Rajnmond" je izvijestio da je ekipa za održavanje radila na cjevovodima na toj lokaciji, te da je moguće da je eksploziju izazvao problem prilikom izvođenja radova, prenosi Srna.
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