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Eksplozija u luci Roterdam, najmanje jedna osoba poginula

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 14:26

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Експлозија у луци Ротердам, најмање једна особа погинула
Foto: Printskrin/Jutjub

Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je povrijeđeno u eksploziji u luci Roterdam, saopšteno je iz policije.

Eksplozija se dogodila nešto poslije podneva u jednoj kompaniji u području Evroporta, prenijela je regionalna televizija "Rajnmond".

Više ljudi je povrijeđeno i prebačeno u bolnicu, a na mjesto eksplozije upućeno je šest vozila hitne pomoći, helikopter za hitne medicinske intervencije i vatrogasne ekipe.

"Rajnmond" je izvijestio da je ekipa za održavanje radila na cjevovodima na toj lokaciji, te da je moguće da je eksploziju izazvao problem prilikom izvođenja radova, prenosi Srna.

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Tagovi :

Roterdam

Eksplozija

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