Eksplozija u luci Roterdam, najmanje jedna osoba poginula

Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je povrijeđeno u eksploziji u luci Roterdam, saopšteno je iz policije.

Eksplozija se dogodila nešto poslije podneva u jednoj kompaniji u području Evroporta, prenijela je regionalna televizija "Rajnmond".

Više ljudi je povrijeđeno i prebačeno u bolnicu, a na mjesto eksplozije upućeno je šest vozila hitne pomoći, helikopter za hitne medicinske intervencije i vatrogasne ekipe.

"Rajnmond" je izvijestio da je ekipa za održavanje radila na cjevovodima na toj lokaciji, te da je moguće da je eksploziju izazvao problem prilikom izvođenja radova, prenosi Srna.