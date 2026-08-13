Ponovno školovanje Moli Singer: Povratak u studentske dane

Radnja prati Moli Singer kojoj prijeti otkaz, a jedina slamka spasa joj je povratak u studentske dane. Šefica Brenda nudi joj mogućnost da se ponovo upiše na svoj stari fakultet, sprijatelji s njenim, socijalno neprihvaćenim sinom Eliotom i pomogne mu da postane 'heroj' kampusa. Iako je Moli bila duša svake studentske žurke, povratak će joj pokazati da se mnogo toga promijenilo, a pokušaj da od Eliota napravi 'popularnog momka' pretvoriće se u niz urnebesnih situacija.

Uz pomoć svog najboljeg prijatelja Moli kreće u bitku da spasi svoju budućnost.

Ponovno školovanje Moli Singer - nedjelja u 22 časa.