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Ponovno školovanje Moli Singer: Povratak u studentske dane

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Izvor:

ATV

13.08.2026 15:44
Поновно школовање Моли Сингер: Повратак у студентске дане
Foto: atv

Ponovno školovanje Moli Singer je američka komedija iz 2023. godine u režiji Endija Palmera.

Radnja prati Moli Singer kojoj prijeti otkaz, a jedina slamka spasa joj je povratak u studentske dane. Šefica Brenda nudi joj mogućnost da se ponovo upiše na svoj stari fakultet, sprijatelji s njenim, socijalno neprihvaćenim sinom Eliotom i pomogne mu da postane 'heroj' kampusa. Iako je Moli bila duša svake studentske žurke, povratak će joj pokazati da se mnogo toga promijenilo, a pokušaj da od Eliota napravi 'popularnog momka' pretvoriće se u niz urnebesnih situacija.

Uz pomoć svog najboljeg prijatelja Moli kreće u bitku da spasi svoju budućnost.

Ponovno školovanje Moli Singer - nedjelja u 22 časa.

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