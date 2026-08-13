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Noćni pozivi: Između mračnih ulica Liverpula i sospstvenih demona

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Izvor:

ATV

13.08.2026 14:30
Ноћни позиви: Између мрачних улица Ливерпула и соспствених демона
Foto: atv

Od nedjelje će ljubitelji dramskih serija na programu ATV-a imati priliku da uživaju u još jednom policijskom scenariju, koji se od drugih, često uljepšanih priča o policiji, izdvaja mračnim, napetim i sirovim prikazom svakodnevice na ulicama Liverpula. Posebnu notu britanskoj seriji 'Noćni pozivi' daje činjenica da je njen scenarista Toni Šumaher bivši policajac iz Liverpula, čija su iskustva poslužila kao inspiracija za radnju serije.

Radnja prati Krisa Karsona, policajca koji radi noćne smjene i suočava se sa posljedicama godina provedenih na ulici. Psihički iscrpljen Kris pokušava da zadrži kontrolu nad sopstvenim životom dok svake noći odgovara na pozive koji ga suočavaju sa najmračnijim stranama grada i najsurovijim zločinima čiji je ishod često i sama smrt. Njegova borba da ostane profesionalan, ali i da ne dozvoli da ga pritisak posla potpuno slomi, postaje sve teža kako se problemi sa ulice počnu prelivati u njegov privatni život.

Da li će se Kris izboriti sa svojim demonima?

'Noćni pozivi' nedjeljom u 21 čas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

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