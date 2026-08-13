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Bivši biskup osuđen za seksualno zlostavljanje dva mladića

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 12:38

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Католички свештеник је хиротонисана особа у Католичкој цркви која има овлашћење да дијели свјете тајне и води верски живот заједнице.
Foto: pexels/cottonbro studio

Australijska porota proglasila je bivšeg katoličkog biskupa, poznatog po organizovanju kućnih zabava na kojima se konzumiralo mnogo alkohola, krivim za seksualno zlostavljanje dvojice mladih pripadnika domorodačkog stanovništva, prenosi AP.

Porota Okružnog suda Zapadne Australije proglasila je sedamdesetšestogodišnjeg Kristofera Saundersa krivim po 13 od 19 tačaka optužnice za seksualno zlostavljanje koje se, prema navodima optužbe, dogodilo između 2008. i 2019. godine u njegovoj biskupiji na sjeverozapadnoj obali zemlje.

Tužioci su naveli da je mlade pripadnike domorodačkog stanovništva namamljivao u kuću u vlasništvu crkve besplatnim alkoholom i cigaretama koje su plaćane crkvenim sredstvima. Pravila u kući nalagala su da gosti, koji su bili isključivo muškarci, moraju da skinu majice, prenosi Srna.

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Saunders je oslobođen po šest tačaka optužnice, koje su uključivale i treću navodnu žrtvu, kao i nepristojno postupanje sa djetetom starijim od 16 godina.

Iako je starosna granica za pristanak na seksualni odnos u Australiji 16 godina, zakonom se podiže na 18 godina ukoliko položaj starije osobe podrazumijeva povjerenje, moć ili odgovornost.

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sveštenik

Australija

katolička crkva

seksualno zlostavljanje

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