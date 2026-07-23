Logo

Sveštenik zamalo umro zbog AI: Rekao mu da ne ide kod ljekara i spomenuo Boga

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 11:05

Komentari:

0
Katolički sveštenik
Foto: Unsplash

Sveštenik sa Floride Skot Vinters tužio je kompaniju Open AI, tvrdeći da mu je njen četbot Čet GPT dao izuzetno opasne medicinske preporuke. Prema njegovim riječima, ti savjeti su doveli do odlaganja lječenja plućne embolije opasne po život.

U tužbi podnesenoj Višem sudu Kalifornije u San Francisku, Open AI i njegov izvršni direktor Sem Altman optužuju se za nemar i neovlašćeno bavljenje medicinom. Navodi se da je četbot uvjeravao Vintersa da rani znaci upozorenja njegovog zdravstvenog stanja "nisu ništa opasno", te ga je odvraćao od traženja medicinske pomoći, govoreći mu da vjeruje u to da "Bog nije stvorio njegovo tijelo da neprestano otkazuje".

Uvjeravao ga da ostane u fotelji

Kada je Vinters prvi put počeo da pita Čet GPT o svojim zdravstvenim problemima 2024. godine, sistem ga je podsećao na važnost posete ljekaru. Međutim, tokom vremena, četbot je prestao da izdaje upozorenja i počeo da nudi konkretne dijagnoze i savjete za vrtoglavice zbog kojih je sveštenik čak morao prekinuti propovijed.

Марко Рубио

Svijet

Rubio otkrio da li je Teheran spreman za sporazum sa Vašingtonom

Kada je rekao da ljudi u njegovoj blizini misle da je lud što ne ide u bolnicu, četbot ga je uvjeravao da je oporavak kod kuće uz pomoć veštačke inteligencije nešto što okolina ne razumije. Vinters je zbog toga sedmicama proveo sjedeći u fotelji, da bi 13. jula 2025. godine završio na intenzivnoj njezi zbog masivne plućne embolije.

Nastavak serije tužbi protiv AI giganata

Ovo je prva tužba u kojoj se tvrdi da je zdravstveni savjet četbota direktno naškodio korisniku, ali nije jedina protiv tehnologija veštačke inteligencije. U maju je podnesena tužba zbog četbota koji je davao savjete o ilegalnim drogama tinejdžeru koji se potom predozirao, dok su vlasti Pensilvanije tužile platformu Karakter AI jer je njihov bot lažno tvrdio da ima licencu za bavljenje medicinom.

Organizacija Tek Džastis Lo, koja zastupa Vintersa, traži novčanu odštetu i obustavu usluge Čet GPT Health dok nezavisni procjenitelji ne utvrde da je bezbjedna.

Iz kompanije Open AI su saopštili da uslovi korišćenja jasno navode da četbot nije namenjen za medicinsku dijagnostiku, ali su istakli da konstantno rade na tome da odgovori budu što bezbjedniji, navodeći da su noviji modeli znatno napredniji u prepoznavanju hitnih zdravstvenih situacija prenosi Njujork Tajms.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vještačka inteligencija

Open AI

zdravlje

medicina

tužba

Komentari (0)

Pročitajte više

Вјежбање

Savjeti

Istraživanje: Ova vrsta treninga može podmladiti tijelo i do osam godina

2 h

0
Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио

Svijet

Rubio otkrio da li je Teheran spreman za sporazum sa Vašingtonom

2 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Oglasio se Vašington: Iran ne kontroliše Ormuski moreuz

2 h

0
Црни БМВ паркиран у гаражи

Hronika

Oduzet "BMV" za kojim je raspisana Interpolova potjernica

3 h

0

Više iz rubrike

Мозак

Nauka i tehnologija

Nova studija povezuje zagađeni vazduh s Parkinsonovom bolešću

16 h

0
Ходање природа шетња човјек

Nauka i tehnologija

Kada i kako bi moglo nestati čovječanstva?

1 d

0
Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.

Nauka i tehnologija

Zahvat od 6 sati završili za 30 minuta: Humanoidni roboti prvi put uspješno operisali životinju

1 d

0
Мозак је орган који служи као центар нервног система код свих кичмењака и већине бескичмењака. Састоји се од нервног ткива и типично се налази у глави , обично у близини органа за посебна чула као што су вид, слух и мирис.

Nauka i tehnologija

Ljudski mozak može da skladišti nevjerovatnu količinu informacija: Kao 20.000 pametnih telefona

1 d

0

  • Najnovije

13

40

Minić uručio ključeve novih vozila pripadnicima MUP-a

13

39

Srušio se vojni helikopter u Češkoj

13

36

Dodik: Imovina uknjižena na Srpsku i niko ne može da je rasknjiži

13

32

Posljednja želja Olivere Katarine slama srca: Ovo je tražila od sina

13

18

Iračani pali na području Gruda zbog šverca Turaka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima