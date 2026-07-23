Darko Lazić se "obradio" u Fotošopu, ljudi se smiju

Darko Lazić nedavno je napravio skandal kada se slikao sa Albankom pokazujući simbol dvoglavog orla, a sada je ponovo imao ispad na društvenim mrežama.

Naime, folker je na Instagramu objavio fotografiju sa jednog nastupa, na kojoj izgleda neprepoznatljivo.

On je u Fotošopu do te mjere obradio svoj biceps, da je zaličio na Arnolda Švarcenegera.

Svi koji ga znaju, znaju da Lazić nema toliko jake i izražene mišiće, pa je mnogima ovaj njegov ispad bio smiješan.

Komentari ispod objave nizali su se munjevitom brzinom, a fanovi nisu krili šok i čuđenje:

"Terminator!", "Dobar, Dare, za kratko vrijeme se razvio..." ,"Hejteri bi rekli da je AI", "Džabe se budžiš, nismo zaboravili sliku s Albankom", glasili su samo neki od komentara zaprepašćenih pratilaca.

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Podsjetimo, Darko Lazić našao se u centru skandala nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa Albankom gdje su mnogi protumačili da su napravili simbol dvoglavog orla. Darko je objasnio da je slučajno došlo do takve situacije, te da nije ni znao šta taj simbol znači već je samo pružio ruku kako bi se pozdravio sa djevojkom koja ga je zamolila za fotografiju.

"Neću puno da pričam o tome, jedna mala glupost koja se desila spontano, slučajno...ja sam se slikao sa djevojkom kao sa svima, djevojka je pružila ruku ispalo je kao da sam stavio, ne znam ni šta znači taj simbol, ništa namjerno. Izvinjavam se ljudima ako sam nekog uvredio, nisam namjerno, ne zameram nikom.

"Djevojku ne poznajem, htjela je da se slika, kada je ustala pružio sam joj ruku... Ne bih puno da komentarišem, nisam ništa zlo mislio. Spontano je ispalo, ne bih nikoga da uvrijedim razumite me molim vas", rekao je on.

(Telegraf)