Jak zemljotres pogodio Japan

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5,1 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u četvrtak, 23. jul 2026 u 11:22 časova, na području Rjukju ostrva u Japanu.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 292 kilometra sjeveroistočno od Okinave.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.rs.
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