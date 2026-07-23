Jak zemljotres pogodio Japan

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Zemljotres magnitude 5,1 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u četvrtak, 23. jul 2026 u 11:22 časova, na području Rjukju ostrva u Japanu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 292 kilometra sjeveroistočno od Okinave. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.rs.

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