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Jak zemljotres pogodio Japan

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 12:38

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Јак земљотрес погодио Јапан
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 5,1 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u četvrtak, 23. jul 2026 u 11:22 časova, na području Rjukju ostrva u Japanu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 292 kilometra sjeveroistočno od Okinave.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Japan

Zemljotres

Rihterova skala

epicentar zemljotresa

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