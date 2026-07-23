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U Palati Republike sjednica Organizacionog odbora o obilježavanju Dana sjećanja

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 12:31

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У Палати Републике у Бањалуци у току је сједница Организационог одбора за обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у оружаној акцији "Олуја" и хрватског погрома над Србима из Републике Српске Крајине 1995. године
Foto: ATV

U Palati Republike u Banjaluci u toku je sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji "Oluja" i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine

Sjednici prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, predsjednik Milorad Dodik, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić, v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

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Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust Danom žalosti u Republici Srpskoj.

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Palata Republike Srpske

Dan sjećanja

sjednica

Oluja

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