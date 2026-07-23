U Palati Republike sjednica Organizacionog odbora o obilježavanju Dana sjećanja

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U Palati Republike u Banjaluci u toku je sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji "Oluja" i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine

Sjednici prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, predsjednik Milorad Dodik, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić, v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić. Republika Srpska Cvijanović sa Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa SAD Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust Danom žalosti u Republici Srpskoj. Predsjednik Vlade Savo Minić poručio je da je to najmanje što Republika Srpska, među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka, može da učini za krajiške Srbe.

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