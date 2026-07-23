Danas sjednica Vlade Srpske: Pred ministrima 69 tačaka

Na predloženom dnevnom redu nalazi se 69 tačaka, a ministri će, između ostalog, razmatrati prijedloge uredbi o izmjenama Uredbe o kategorijama i zvanjima državnih službenika, kao i uredbe koje se odnose na namještenike i službenike u jedinicama lokalne samouprave.

Takođe, Vlada će razmatrati Informaciju u vezi sa Zaključkom Vlade Federacije BiH kojim se predlaže pokretanje inicijative za osnivanje državne mreže za istraživanje i obrazovanje BiH, kao i Informaciju o statusu doktoranada iz Republike Srpske koji studiraju u Republici Srbiji.

Među značajnijim tačkama su i informacije o potrebi obezbjeđenja sredstava za razvoj integrisanog informacionog sistema u JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, te o organizaciji manifestacije "61. Kočićev zbor".

Na dnevnom redu su i brojne odluke o davanju saglasnosti na planove utroška sredstava za više ministarstava i institucija za period od 1. januara do 30. septembra 2026. godine, kao i odluke o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti na području Banjaluke, Doboja i Trebinja.

Pored toga, razmatraće se i inicijativa za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje opštine Čajniče, te davanje saglasnosti za garancije za kreditna zaduženja ODS "Elektro – Bijeljina" i MH "Elektroprivreda Republike Srpske".