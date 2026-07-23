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Preminuo nakon prevrtanja traktora: Oglasila se policija o tragediji u Kozarcu

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 09:39

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Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед
Foto: Pixabay

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor izvršili su uviđaj u mjestu Babići u Kozarcu, gdje je sinoć oko 21:45 časova došlo do prevrtanja traktora kojim je upravljalo lice R.D. iz Prijedora.

Nakon izvršenog uviđaja i obavještavanja tužioca Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, Policijska uprava je obavještena da je vozač R.D. usljed zadobijenih povreda preminuo u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru.

U toku je dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti ove saobraćajne nesreće, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

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preminuo traktorista

Kozarac

Traktor

PU Prijedor

Crna hronika

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