Preminuo nakon prevrtanja traktora: Oglasila se policija o tragediji u Kozarcu

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske uprave Prijedor izvršili su uviđaj u mjestu Babići u Kozarcu, gdje je sinoć oko 21:45 časova došlo do prevrtanja traktora kojim je upravljalo lice R.D. iz Prijedora.
Nakon izvršenog uviđaja i obavještavanja tužioca Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, Policijska uprava je obavještena da je vozač R.D. usljed zadobijenih povreda preminuo u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru.
U toku je dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti ove saobraćajne nesreće, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.
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