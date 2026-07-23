Lažirao gubitak vozačke, pa je predao u Njemačkoj

Policijski službenici Policijske stanice Bratunac preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja".

Za ovo krivično djelo sumnjiči se lice inicijala M.M. iz Bratunca.

Sumnja se da je ovo lice lažno prijavilo gubitak svoje vozačke dozvole, koju je potom predalo nadležnim organima Savezne Republike Njemačke radi zamjene za tamošnju vozačku dozvolu, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Policijski službenici nastavljaju dalji rad na dokumentovanju ovog predmeta, nakon čega će nadležnom tužilaštvu biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.