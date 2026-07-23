Pojavio se snimak tuče u Rogoušićima: Nakon udesa izašli iz automobila i potukli se

Video snimak incidenta u mjestu Rogoušići, na putu Sarajevo - Sokolac, pojavio se na društvenim mrežama. U incidentu je naime došlo do fizičkog sukoba više osoba.

Na snimku se vidi gužva na putu i metež među učesnicima događaja, dok su vozila zaustavljena, a saobraćaj na ovoj dionici bio je obustavljen.

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Nije poznato da li ima povrijeđenih osoba, ali je očigledno da je sukobu prethodio sudar vozila.

Više detalja očekuje se nakon provjera nadležnih organa.