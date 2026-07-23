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Automobil sletio u kanal pored puta, vozača nema

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 09:18

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Kod Srebrenika je zabilježen zastoj u saobraćaju, nakon što je automobil sletio u kanal pored puta.

Iz Dežurnog operativnog centra MUP-a TK je potvrđeno da su imali zaprimljenu prijavu.

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- Policija radi uviđaj. Za sad nema vozača. Samo je vozilo sletjelo. Nemamo informacije je li povrijeđeno lice – rečeno je za „Avaz“ iz policije.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

automobil sletio

potraga za vozačem

Srebrenik

MUP TK

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