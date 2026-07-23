Automobil sletio u kanal pored puta, vozača nema

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Kod Srebrenika je zabilježen zastoj u saobraćaju, nakon što je automobil sletio u kanal pored puta.

Iz Dežurnog operativnog centra MUP-a TK je potvrđeno da su imali zaprimljenu prijavu. Društvo Pažnja na granici: Oduzeće vam sav kavijar zbog par grama viška - Policija radi uviđaj. Za sad nema vozača. Samo je vozilo sletjelo. Nemamo informacije je li povrijeđeno lice – rečeno je za „Avaz“ iz policije.

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