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Šok pravila u poznatom ljetovalištu: Obučete li ovo na ulici, stiže paprena kazna

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 08:31

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Шок правила у познатом љетовалишту: Обучете ли ово на улици, стиже папрена казна
Foto: Envato/travnikovstudio

Ribarsko mjesto Varena uz jezero Komo od 27. juna kažnjava žene koje hodaju gradom noseći samo bikini, kao i muškarce koji pokazuju goli torzo i nose samo šorts.

Kazne se kreću između 50 i 200 evra, a novo pravilo stupilo je na snagu 27. juna, kako je navedeno na zvaničnoj turističkoj stranici Varene.

Na cjelokupnoj teritoriji opštine Varena zabranjeno je biti bez majice ili nositi samo kupaći kostim, osim na plažama, molovima i pristaništima za brodove. Vlasti su nova pravila uvele kako bi obezbijedile mir maloj zajednici mještana i sačuvale izgled mjesta koje ima samo 650 stanovnika, ali ga svake godine posjećuju stotine hiljada turista.

Varena je prelijepo mjesto i ponosni smo što svake godine dočekujemo stotine hiljada posjetilaca iz cjelog svijeta, ali kvalitet života naših stanovnika ne može se žrtvovati zarad masovnog turizma, rekao je gradonačelnik Mauro Manconi za list Gardijan.

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Lokalno stanovništvo sa odobravanjem je prihvatilo nova pravila, posebno ona koja se odnose na kodeks oblačenja. Na plaži možete da radite šta želite, ali kada šetate okolo i ulazite u prodavnice, restorane, crkve ili na trg, morate se pristojno obući, rekao je vlasnik jedne lokalne radnje za televizijsku stanicu TGKom24.

Među novim propisima našli su se i oni prema kojima su turističke grupe ograničene na 25 osoba. Pored toga, korišćenje zvučnika i bilo kakvog oblika pojačavanja zvuka kažnjava se iznosom između 92 i 430 evra. Osim novčane kazne, moguće su i različite zabrane koje traju nekoliko mjeseci.

Bez obzira na navedene odredbe, turističke grupe moraju se kretati kroz opštinu koristeći pješačke rute bez ometanja drugih korisnika javnih prostora. Ovaj zahtjev važi i kada grupa miruje tokom ture, navedeno je na zvaničnom sajtu. Turističke grupe ne smiju da se zaustavljaju niti okupljaju na važnijim trgovima, mostovima i rivama, kao ni duž istorijskih ulica ili na njihovim ulazima i izlazima.

Varena nije jedino mjesto u Italiji koje je uvelo pravila vezana za odjevanje, jer su ranije to učinili Sorento i Portofino. Gradonačelnik Sorenta, Masimo Kopola, rekao je da nepokrivena tijela narušavaju imidž grada i da će lokalne vlasti izricati kazne i do 500 evra, jer turisti koji otkrivaju svoju kožu uznemiravaju lokalne stanovnike, prenosi B92.

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Plaža

bikini

kazne

Ljetovanje

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