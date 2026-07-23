Huti raketirali saudijske brodove: Svjetsko tržište nafte u haosu

Jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata.

Vojni portparol Huta Jahja Sare izjavio je u srijedu da su mete bili tankeri "Enselija" i "Lajla", a razlog je "kršenje odluke o blokadi koju su izdale oružane snage".

Napadi su izvedeni korišćenjem balističkih i krstarećih raketa, kao i dronova, što je izazvalo požare na brodovima. Huti su, prema riječima portparola, takođe prisilili "gotovo deset brodova da napuste svoje rute i vrate se".

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Saudijska novinska agencija (SPA) potvrdila je da je pogođen tanker "Enselija", pozivajući se na zvanične izvore iz saudijske Opšte uprave za transport. Navedeno je da su svi članovi posade na bezbjednom, ali se napad ocjenjuje kao teško kršenje međunarodnih zakona i konvencija. Saudijci nisu pružili detalje o navodnom napadu na drugi brod, Lajlu.

Britanska agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO), koja nadzire plovidbu u regionu, takođe je potvrdila da je primila izvještaj o udaru. "Kapetan tankera prijavio je udar nepoznatog projektila koji je izazvao požar na brodu, a s kojim se posada trenutno bori", saopšteno je iz UKMTO-a.

Princip "oko za oko"

Huti, zvanično poznati kao Ansar Alah, uveli su pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji 20. jula. Uslijedilo je to nakon jedne od najgorih eskalacija nasilja u Jemenu u posljednje četiri godine, kada je jemenska vlada (koju podržava koalicija predvođena Saudijskom Arabijom) bombardovala aerodrom u Sani kako bi spriječila slijetanje iranskog aviona.

Iz ove grupe poručuju da je proglašenje pomorskog embarga zasnovano na principu „oko za oko“, ističući pravo naroda da na blokadu odgovori blokadom. Huti optužuju saudijske lidere za dvanaestogodišnju opsadu i pljačkanje jemenskih resursa, dok Rijad odbacuje te optužbe tvrdeći da ne sprovodi nikakvu opsadu nad jemenskim narodom.

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"Konačni cilj pomorske blokade koju sprovodi Ansar Alah je natjerati Rijad da ukine embargo na luke i aerodrome pod kontrolom Huta. Saudijci misle da ovakvim metodama ekonomskog gušenja mogu izazvati narodni ustanak protiv Huta", rekao je za Al Džaziru novinar iz Sane Husein al-Buhaiti.

Ovaj napad dolazi u izuzetno osjetljivom trenutku. Zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, plovidba kroz Hormuški moreuz je prekinuta, pa je Saudijska Arabija pokušavala preusmjeriti protok nafte kroz alternativne rute – preko Crvenog mora i moreuza Bab el-Mandeb. Međutim, i ove rute su sada pod ozbiljnom prijetnjom.

Stručnjaci podsjećaju na moć koju su Huti demonstrirali kada su uspješno blokirali pristup Crvenom moru za izraelske luke tokom rata u Gazi (koji je okončan prekidom vatre u oktobru 2025. godine), što je rezultiralo zatvaranjem izraelske luke Ejlat.

Bab el-Mandeb je jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Sa zatvorenim Hormuškim moreuzom od kraja februara, eventualno zatvaranje Bab el-Mandeba moglo bi blokirati čak 25 odsto svjetskog snabdijevanja naftom i gasom, što bi imalo katastrofalne posljedice po globalnu ekonomiju, prenosi Kliks.