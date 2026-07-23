Otkriveno o čemu su pričali Lavrov i Rubio

Sastanak šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija završen je u Manili na marginama samita ASEAN. Sastanak je trajao više od pola sata.

Šefovi diplomatija dvije zemlje napustili su salu za pregovore zajedno sa delegacijama u 12.31 po lokalnom vremenu, odnosno u 6.31 po moskovskom vremenu.

Sastanak je počeo u 11.54 po lokalnom vremenu i održan je prema planiranom rasporedu.

Kako je ranije saopšteno, Rubio je oko 12.25 po lokalnom vremenu imao zakazan naredni bilateralni sastanak u Filipinskom međunarodnom konferencijskom centru.

Tokom razgovora strane su planirale da posebnu pažnju posvete pitanjima rješavanja sukoba u Ukrajini.

Lavrov je dan ranije izjavio da Moskva polazi od toga da Vašington još nije odustao od prijedloga iznesenih na Aljasci.

Prema riječima diplomatskog izvora, američka strana bila je inicijator sastanka Lavrova i Rubija.

Sa ruske strane u razgovorima su učestvovali zamjenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko, direktor Odjeljenja za spoljnopolitičko planiranje Aleksej Drobinjin i stalni predstavnik predsjednika Rusije pri ASEAN-u Jevgenij Zagajnov.

Sa američke strane učestvovali su zamjenica državnog sekretara za politička pitanja Alison Huker i specijalni izaslanik predsjednika SAD Serđo Gor, prenosi Tanjug.