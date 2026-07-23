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Kamiondžija iz BiH isključen iz saobraćaja zbog korozije na šleperu

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 07:11

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Камионџија из БиХ искључен из саобраћаја због корозије на шлеперу
Foto: Lê Minh/Pexels

Pripadnici saobraćajne policije njemačkog Ulma danas, 22. jula, oko podne su zaustavili šleper za čijim volanom je bio vozač iz Bosne i Hercegovine.

Naime, sve se dešavalo na auto-putu A7, a u pitanju je bila rutinska kontrola.

Međutim, na kraju se ispostavilo da su pronađeni ogromni nedostaci. Kako stoji u saopštenju policije, tokom kontrole posebno je negativno ocijenjen priključni dio prikolice.

Priključna veza korodirala

Utvrđeno je da je jedna poprečna veza na ramu potpuno korodirala, a da je više šarki na zadnjim vratima bilo polomljeno.

Vozaču iz Bosne i Hercegovine, starom 30 godina, naloženo je da ode do najbliže radionice kako bi obavio potrebne popravke. On je privremeno i isključen iz saobraćaja zbog ovih nedostataka. Takođe, morao je odmah da položi bezbjednosni depozit u iznosu od 300 evra, prenose Nezavisne.

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Kamiondžija iz BiH

Šleper

Državljanin BiH

Njemačka

Kazna

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