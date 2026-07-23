Kamiondžija iz BiH isključen iz saobraćaja zbog korozije na šleperu

Pripadnici saobraćajne policije njemačkog Ulma danas, 22. jula, oko podne su zaustavili šleper za čijim volanom je bio vozač iz Bosne i Hercegovine.

Naime, sve se dešavalo na auto-putu A7, a u pitanju je bila rutinska kontrola.

Međutim, na kraju se ispostavilo da su pronađeni ogromni nedostaci. Kako stoji u saopštenju policije, tokom kontrole posebno je negativno ocijenjen priključni dio prikolice.

Priključna veza korodirala

Utvrđeno je da je jedna poprečna veza na ramu potpuno korodirala, a da je više šarki na zadnjim vratima bilo polomljeno.

Vozaču iz Bosne i Hercegovine, starom 30 godina, naloženo je da ode do najbliže radionice kako bi obavio potrebne popravke. On je privremeno i isključen iz saobraćaja zbog ovih nedostataka. Takođe, morao je odmah da položi bezbjednosni depozit u iznosu od 300 evra, prenose Nezavisne.