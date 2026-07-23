Zaboravite ekrane: Ovo hobiji su spas od stresa

U vremenu kada većinu dana provodimo ispred ekrana, neprekidno skrolujući kroz društvene mreže i pokušavajući da budemo što produktivniji, sve više ljudi okreće se sasvim drugačijem načinu korišćenja slobodnog vremena.

Ako se pitate da li su naše bake bile dugovječnije i zbog aktivnosti koje su sprovodile pored svakodnevnih poslova, odgovor je potvrdan. Psiholozi sada sugerišu povratak zaboravljenim aktivnostima u cilju očuvanja mentalnog zdravlja.

Pletenje, vez, pečenje domaćih kolača, baštovanstvo ili slaganje puzli ponovo osvajaju popularnost i postaju svojevrsni odgovor na svakodnevni stres i digitalni zamor. Ove aktivnosti, koje su dugo bile povezivane sa starijim generacijama i zbog toga poznate kao "bakini hobiji", danas dobijaju sasvim novo značenje. Stručnjaci ističu da to nije samo prijatan način da se ispuni slobodno vrijeme, već da može značajno da doprinese boljem mentalnom zdravlju, smanjenju anksioznosti i osjećaju unutrašnjeg mira.

Naziv može da zvuči šaljivo, ali nema negativno značenje. Riječ je o hobijima koji su decenijama bili karakteristični za starije generacije. To su jednostavne i sporije aktivnosti koje podrazumevaju rad rukama, bez bilo kakvog oslanjanja na tehnologiju.

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"Ovi analogni hobiji pružaju ono što nam danas najviše nedostaje, a to su usporavanje, angažovanje svih čula i sloboda da stvaramo bez pritiska da rezultat mora biti savršen. U svom rad sa klijentima često ih uključujem u art terapiju jer pomažu u regulaciji emocija, ublažavanju anksioznosti i stvaranju malih trenutaka radosti", kaže art terapeutkinja Emili Šarp.

Među aktivnostima koje doživljavaju pravi preporod nalaze se pletenje i heklanje, vez i gobleni, kao i keramika. Pored toga, sve su popularniji crtanje, slikanje, rad pastelima, baštovanstvo i gajenje začinskog bilja. Takođe, mladi se sve češće okreću pripremi domaćih kolača i hljeba, pisanju pisama, slaganju puzli, društvenim igrama, te šivenju prekrivača i radu sa patčvork tehnikom.

Iako je mnogo lakše provesti 1 sat na TikToku nego naučiti prve korake pletenja ili veza, sve više ljudi bira upravo drugačije, sporije i analogne aktivnosti. Spisateljica i umjetnica Endi Rivs, osnivač Kraft kluba u Kejptaunu, kaže da je posljednjih godina primijetila veliko interesovanje mlađih generacija.

"Ljudi žele stvarna iskustva koja ne uključuju ekran. Mlađe generacije odbacuju kulturu neprekidne jurnjave za uspjehom, više vode računa o mentalnom zdravlju i održivom načinu života. Upravo zbog toga privlači ih spor i promišljen proces stvaranja", objašnjava Rivsova. Ručno izrađeni predmeti danas imaju dodatnu vrijednost jer predstavljaju nešto autentično i jedinstveno u svijetu masovne proizvodnje.

Brojna istraživanja pokazuju da kreativni hobiji mogu značajno doprinijeti psihološkom blagostanju, a njihov pozitivan efekat ogleda se na više nivoa.

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Dok pletete, mijesite tijesto ili vezete, gotovo je nemoguće istovremeno razmišljati o desetinama obaveza ili beskrajno pregledati sadržaje na telefonu. Kreativne aktivnosti usporavaju rad mozga i omogućavaju da pažnju usmjerimo na ono što trenutno radimo. Dodir materijala, pokreti ruku i koncentracija vraćaju nas u sadašnji trenutak i udaljavaju od briga, objašnjava psihoterapeutkinja Kim Ripi. Psiholozi ovakvo stanje nazivaju "flou", odnosno potpunom uronjenošću u aktivnost koja donosi osjećaj smirenosti i zadovoljstva.

Ponavljanje jednostavnih pokreta ima dokazano umirujući efekat na organizam. Emili Šarp ističe da kreativne aktivnosti mogu da uspore ubrzano disanje, smanje navalu uznemirujućih misli i pomognu ljudima da povrate osjećaj kontrole nad emocijama. Kreativni hobiji aktiviraju parasimpatički nervni sistem, koji je odgovoran za odmor, oporavak i osjećaj smirenosti. Kod brojnih klijenata primijećeno je kako redovno bavljenje kreativnim radom smanjuje preplavljenost anksioznošću. Studija iz 2019. godine pokazala je da već 10 minuta crtanja dnevno može da popravi raspoloženje i smanji nivo stresa, dok su efekti još izraženiji ako se ova navika održava najmanje 1 mjesec.

Jedna od najvećih prednosti ovih hobija jeste što nas uče da prihvatimo nesavršenost. Cilj nije da prvi šal izgleda kao iz butika niti da kolač bude savršen kao iz poslastičarnice, već je važno uživati u samom procesu stvaranja. Kim Ripi kaže da upravo kroz ovakve aktivnosti mnogi njeni klijenti postepeno smanjuju pritisak koji svakodnevno stavljaju pred sebe, te sebi dozvole da nešto ne ispadne savršeno.

Teško je istovremeno beskrajno pregledati društvene mreže i vezeti goblen ili oblikovati glinu. Kreativne aktivnosti omogućavaju da se na neko vrijeme udaljimo od ekrana, koji často podstiču poređenje sa drugima i preopterećenost informacijama. Kada uzmete četkicu, igle za pletenje ili recept za domaći hljeb, ponovo se povezujete sa jednostavnim zadovoljstvima koja uključuju sva čula.

Iako mnogi ove hobije doživljavaju kao aktivnosti za usamljenost, oni često okupljaju ljude. Radionice pletenja, klubovi za razmenu recepata, zajedničko baštovanstvo ili večeri društvenih igara stvaraju opušten prostor za druženje. Susreti u klubovima podjednako su posvećeni druženju koliko i samom stvaranju, jer kada su ruke zauzete, razgovor teče mnogo prirodnije.

Ako godinama niste držali četkicu za slikanje ili igle za pletenje, nema razloga za brigu jer stručnjaci savjetuju da krenete postepeno. Izaberite jednostavan hobi, poput bojanki za odrasle ili izrade nakita od perlica, te dozvolite sebi da budete početnik.

Suština je u stvaranju koje donosi zadovoljstvo, razvija kreativnost i smanjuje stres. Upravo zbog toga ovi hobiji danas nisu simbol prošlih vremena, već jednostavan i efikasan način da usporimo, umirimo misli i svakodnevici vratimo više radosti, prenosi eKlinika.rs.