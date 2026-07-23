Spremite kišobrane! Nakon sunca stiže pravi vremenski rolerkoster

Jutro u Republici Srpskoj osvanulo je vedro i svježe, ali tokom dana stiže naglo naoblačenje koje donosi kišu, pljuskove i grmljavinu širom Republike Srpske.

U Republici Srpskoj jutros u 7 časova zabilježeno je vedro, sunčano i svježe vrijeme u većini predjela. Lokalno duž rijeka i po kotlinama ima magle i niske oblačnosti. Vjetar je vrlo slab i promjenljiv, dok u Hercegovini duva umjerena do jaka bura.

U Han Pijesku jutros je izmjereno 6 stepeni Celzijusovih. Na Čemernu je temperatura iznosila 8 stepeni, dok je u Ribniku bilo 9 stepeni. Mrkonjić Grad je u 7 časova mjerio 10 stepeni Celzijusovih. U Višegradu i Rudom zabilježeno je 11 stepeni. U Banjaluci, Doboju, Novom Gradu, Prijedoru i Foči izmjereno je 12 stepeni Celzijusovih. U Bijeljini su bila 14 stepeni, u Bileći 15 stepeni, dok je najtoplije bilo u Trebinju sa 18 stepeni Celzijusovih.

Nakon svježeg jutra, tokom dana nas očekuje sunčano i prijatno toplo vrijeme, ali stiže postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Poslijepodne i uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom širiće se od zapada ka istoku.

Na jugu Hercegovine veći dio dana biće suvo i sunčano, dok se naoblačenje očekuje tek uveče. Naredna noć biće oblačna, a kratkotrajna kiša moguća je na istoku.

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Vjetar će tokom dana biti slab do umjeren sjevernih smjerova, a uveče pri pljuskovima pojačan i jak. U Hercegovini će u noći i ujutro duvati umjerena i jaka bura, a tokom dana duvaće južni vjetar.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 24 do 32 stepena Celzijusova, dok će u višim predjelima iznositi od 21 stepen.

U Banjaluci se tokom dana očekuje sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje. Kasno poslijepodne i uveče u gradu su mogući kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vjetar u Banjaluci biće slab do umjeren sjevernih smjerova, a uveče pri pljuskovima pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće oko 30 stepeni Celzijusovih.