Žrijebanje u CIK-u za redoslijed političkih subjekata na izborima

Autor:ATV redakcija
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH održaće danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore.
Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači, te predstavnici medija.
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Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIK-a BiH s početkom u 11.00 časova.
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