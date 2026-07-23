Žrijebanje u CIK-u za redoslijed političkih subjekata na izborima

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Centralna izborna komisija (CIK) BiH održaće danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore.

Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači, te predstavnici medija. Republika Srpska Cvijanović: Urađen ogroman posao na pozicioniranju Srpske, rezultati jasno vidljivi Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIK-a BiH s početkom u 11.00 časova.

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