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Žrijebanje u CIK-u za redoslijed političkih subjekata na izborima

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 08:24

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Жријебање у ЦИК-у за редослијед политичких субјеката на изборима
Foto: ATV

Centralna izborna komisija (CIK) BiH održaće danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore.

Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači, te predstavnici medija.

Жељка Цвијановић

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Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIK-a BiH s početkom u 11.00 časova.

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CIK BiH

žrijebanje

Izbori 2026

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