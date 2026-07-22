Pao sistem za identifikaciju putnika u Hrvatskoj, granični prelaz blokiran

Autor:ATV redakcija
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Zbog pada sistema za identifikaciju putnika u Hrvatskoj na graničnom prelazu Gradiška trenutno je nemoguće preći granicu.
Saopšteno je ovo iz AMS Republike Srpske.
Očekuje se više informacija u narednom periodu.
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