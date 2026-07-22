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U pretresu kuće u Novom Travniku pronađen kilogram "spida"

22.07.2026 18:57

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У претресу куће у Новом Травнику пронађен килограм "спида"
Foto: MUP

Policija je u utorak naveče u pretresu porodične kuće dvojice 44-godišnjaka u mjestu Pribilovići, opština Novi Travnik, pronašla kilogram opojne droge "spid".

Pretraga kuće u vlasništvu S.H. (1982.) i E.H. (1982.) izvršena je po pismenoj naredbi Opštinskog suda u Travniku, uz saglasnosti Kantonalnog tužilaštva u Travniku.

Prilikom pretresa pronađena je veća količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "spid", ukupne mase oko 1 kg, izvijestili su u srijedu iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, prenosi Fena.

U akciji su učestvovali policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Travnik, uz podršku JSP-a MUP-a Travnik.

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spid

Novi Travnik

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