Kćerka Dragana Džajića pojačala sportsku redakciju RTS-a

Ona je na malim ekranima od 2023. godine. Budući da je Dragana kćerka fudbalske legende bivše Jugoslavije Dragana Džajića, nije iznenađenje što je televizijsku karijeru usmerila ka svijetu sporta, radeći kao sportski novinar i urednik na jednoj domaćoj televiziji.

"Na RTS dolazim sa željom da svojim radom i energijom doprinesem budućim uspesima najstarije i najveće televizijske sportske redakcije u zemlji. Raduje me to što ću imati priliku da usavršavam znanje uz najbolje sportske novinare i urednike", rekla je Dragana Džajić i dodaje:

"Preda mnom je veliki zadatak, jer nas u narednom periodu očekuje niz sportskih događaja koje će prenositi RTS. Prije svega mislim na kvalifikacije za Ligu šampiona i Evropsko prvenstvo u atletici".

Majčinstvo ju je promijenilo

Podsjetimo, Dragana je nedavno govorila o majčinstvu koje ju je promijenilo.

"Neizmerno sam željela dijete, a vrlo teško sam ga dobila. Uprkos negativnim predikcijama ljekara, vjerovala sam da ću postati majka i zato mi je svaki trenutak sa sinom dragocjen. Istinski sam zahvalna i svoj život sam posvetila njemu. Prijatelji me često kritikuju da previše vremena provodim sa detetom, ali to je zbog naše posebne povezanosti i muke kroz koju sam prošla da bih ga dobila.

Udala se za brata Ane Ivanović

Dragana je 2019. godine izgovorila sudbonosno "da" bratu slavne teniserke Ane Ivanović, MIlošu.

Nekadašnja manekenka sa Milošem se upoznala preko zajedničkih prijatelja.