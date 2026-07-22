Olivera Katarina posljednje dane provela zaboravljena od svih: Prodavala stvari da preživi

Olivera Katarina preminula je juče u 87. godini u Beogradu. Ona je bila legendarna pjevačica, glumica i književnica.

Vijest o njenoj smrti potresla je cijeli region, a posljednjih godina ona se povukla iz javnosti. Iako je bila jedna od najpoznatijih žena Jugoslavije, posljednje dane provele je zaboravljena od svih.

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Olivera Katarina je govorila o finansijskim problemima i usamljenosti u posljednjim intervjuima.

Posljednje dane je provela u iznajmljenom stanu u Beogradu i priznala je da je, kako bi platila osnovne životne troškove, bila prinuđena da prodaje stvari iz svog doma.

-Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - rekla je ona za medije svojevremeno.

Pozorišna karijera, fatalne ljubavi i odbijanje kralja

Svoj stalni angažman u Narodnom pozorištu dobija 1962. godine ulogom u kultnoj predstavi „Koštana“. Tamo upoznaje svog prvog supruga, tadašnjeg pozorišnog kritičara Vuka Vuča, sa kojim se razvodi nakon dvije godine. Tokom karijere bila je poznata i kao Olivera Vučo i Olivera Šakić, piše Blic.

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Nakon prvog braka, njena velika ljubav bio je i čuveni vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović. Dok je boravila u inostranstvu, njena ljepota nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Olivera je otkrila da joj se u Parizu ozbiljno udvarao jedan riđokosi monarh, koji je i danas kralj jedne države, ali ga je ona odbila upravo zbog ljubavi prema Muškatiroviću. Kasnije je provela sedam godina u vezi sa moćnim Ratkom Draževićem, koji joj je otvorio mnoga vrata u svijetu filma, a nakon rastanka udala se za predsjednika Saveza Sindikata Srbije Miladina Šakića, sa kojim je dobila sina Maneta Šakića, danas uspješnog slikara.