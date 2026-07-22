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Kako ublažiti gorčinu krastavaca?

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 08:18

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Краставац
Foto: Pixabay

Umjesto da bacite krastavac koji ima gorak ukus, postoji trik koji mnogi koriste da bi ublažili gorčinu ili je neutralisali potpuno.

Postupak je veoma jednostavan. Odsijecite mali dio vrha krastavca. Tim odsječenim dijelom počnite da trljate drugi kraj krastavca kružnim pokretima. Poslije nekoliko sekundi primjetićete bijelu pjenu koja se pojavljuje na površini. Isperite krastavac pod vodom.

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Odsijecite mali djelić i ponovo probajte. Krastavac će imati lijep ukus, piše Naj Žena.

Na ukus krastavca mogu uticati i uslovi uzgoja, poput nedostatka vode, visokih temperatura ili stresa tokom rasta biljke.

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Tagovi :

Krastavac

salata

povrće

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