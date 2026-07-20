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Kako vam pjena za brijanje može pomoći ako izgorite na suncu: Trik koji ublažava tegobe

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 12:14

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Крупни план жене која наноси спреј за сунчање по сунчаном дану поред базена.
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Vratimo se s plaže, istuširamo se, legnemo da odmorimo, a onda koža počne da zateže, peče i postaje sve toplija. Upravo tada shvatimo da smo ipak pretjerali s izlaganjem sunčevim zracima.

Neobičan savjet koji je iznenadio mnoge

Jedna žena iz Velike Britanije, Sindi Alen-Stjuart, ispričala je kako je nakon jednog dana provedenog na suncu završila s izrazito crvenom i bolnom kožom na leđima, iako je koristila kremu za sunčanje.

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Rješenje za neprijatan osjećaj pečenja nije pronašla u skupim preparatima, već u savjetu svoje svekrve – običnoj pjeni za brijanje. Ovaj trik mnoge je iznenadio, ali upravo zbog osjećaja hlađenja može da donese trenutno olakšanje kod blagih opekotina.

Zašto pjena za brijanje može da ublaži osjećaj pečenja?

Kada se Sindi požalila da joj koža gori nakon sunčanja, svekrva joj je predložila da na opečeno mjesto nanese tanak sloj pjene za brijanje i ostavi je da djeluje oko pola sata. Iako je u prvi mah bila skeptična, isprobala je savjet i primijetila da joj je koža postala prijatnija i manje vrela.

Razlog zbog kog ovaj trik nekima prija jeste sastav pojedinih pjena za brijanje. One mogu sadržavati sastojke poput mentola koji stvaraju osjećaj hladnoće na koži i privremeno smanjuju neprijatan osjećaj toplote i pečenja.

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Važno je, međutim, znati da pjena ne popravlja oštećenje kože izazvano suncem – ona samo može da ublaži simptome i pruži kratkotrajno olakšanje.

Kako se koristi pjena za brijanje kod blagih opekotina?

Ako ste predugo bili na suncu i koža vas peče, postupak je jednostavan:

  • Opečeno mjesto isperite hladnijom vodom.
  • Kožu nježno osušite tapkanjem peškirom.
  • Nanesite tanak sloj pjene za brijanje, bez jakog utrljavanja.
  • Ostavite da djeluje oko 30 minuta.
  • Nakon toga isperite kožu mlakom vodom.

Po potrebi, postupak možete ponoviti narednog dana ukoliko neprijatan osjećaj i dalje traje.

Ipak, prije nego što probate ovaj trik, važno je provjeriti da li vam određeni proizvod odgovara. Ako koža dodatno peče, svrbi ili se pojavi iritacija, najbolje je prekinuti upotrebu.

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Pjena za brijanje nije zamjena za zaštitu od sunca

Iako ovakvi kućni trikovi mogu biti zanimljivi kada je šteta već napravljena, najbolji način da spriječite opekotine jeste dobra zaštita kože.

Krema sa zaštitnim faktorom, izbjegavanje najjačeg sunca tokom dana i ponovno nanošenje zaštite ostaju najvažnije mjere za očuvanje kože. Opekotine nisu samo prolazna neprijatnost – ponovljena oštećenja od sunca mogu dugoročno uticati na zdravlje kože.

Posebno treba biti oprezan kod djece, osoba sa svijetlom i osjetljivom kožom, kao i kod svih koji brzo dobijaju crvenilo nakon boravka na suncu.

Kada opekotine od sunca zahtijevaju pomoć ljekara?

Blago crvenilo i osjećaj toplote najčešće mogu da se ublaže kućnom njegom, ali postoje situacije kada nije dovoljno osloniti se na trikove iz kuhinje ili kupatila.

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Ako se pojave veliki plikovi, jaka bol, povišena temperatura, mučnina, vrtoglavica ili opekotine zahvataju veliku površinu tijela, potrebno je potražiti savjet ljekara, prenosi Avaz.

Pjena za brijanje možda nije ono na šta biste prvo pomislili kada tražite pomoć nakon izgaranja na suncu, ali iskustvo pojedinih ljudi pokazuje da jednostavni trikovi ponekad mogu donijeti prijatno olakšanje. Ipak, najbolji lijek za opekotine od sunca i dalje ostaje – prevencija.

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sunčanje

krema za sunčanje

Opekotine

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